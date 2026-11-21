Video Ronaldo ghi bàn thứ 986 rồi sút hỏng penalty
Sáng 21/11, Cristiano Ronaldo cán mốc 986 bàn thắng trong sự nghiệp nhưng sút hỏng phạt đền, khiến Al Nassr thua ngược 1-3 trước Al Ahli ở trận đá bù vòng 9 Saudi Pro League.
Tối 20/10, U17 Tây Ban Nha đánh bại U17 Trung Quốc với tỷ số 5-0 tại lượt trận mở màn bảng H U17 World Cup 2026.
Sáng 21/11, Cristiano Ronaldo cán mốc 986 bàn thắng trong sự nghiệp nhưng sút hỏng phạt đền, khiến Al Nassr thua ngược 1-3 trước Al Ahli ở trận đá bù vòng 9 Saudi Pro League.
Tối 20/10, U17 Mali đánh bại New Zealand với tỷ số 3-0 tại lượt đấu đầu tiên bảng G U17 World Cup 2026.
Tối 20/10, U17 Italy đánh bại U17 Jamaica với tỷ số 6-0 tại lượt trận đầu bảng E U17 World Cup 2026.
Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam thất bại trước Bỉ với tỷ số 2-3 tại lượt trận đầu bảng G U17 World Cup 2026.
Thông điệp của tân thuyền trưởng Manchester United nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi được đăng tải vào rạng sáng 19/11.
Sáng 19/11, video ghi lại những hoạt động đầu tiên của tân thuyền trưởng Manchester United tại đội bóng mới nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ.
Tối 19/11, đội tuyển U17 Pháp có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại U17 Haiti 3-1 tại lượt trận đầu tiên bảng D U17 World Cup 2026.
Tối 19/11, U17 Australia đánh bại U17 Argentina với tỷ số 2-0 tại lượt trận mở màn bảng C U17 World Cup 2026.
Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tại giải giao hữu Casper Cup 2026.
Tối 17/11, một CĐV bất ngờ vượt qua hàng rào an ninh, lao xuống sân trong trận Brazil gặp Singapore để tiếp cận và chụp ảnh cùng Endrick.