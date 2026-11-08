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Video Thể thao

VIDEO MỚI

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ

Thể thao 12.5K

Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.

Henry đùa với Yamal

Henry đùa với Yamal

Thể thao 3.7K

Yamal nhận được câu hỏi dí dỏm của vị tiền bối sau khi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2026 tại Gala Quả bóng vàng sáng 27/10.

Mbappe không vui

Mbappe không vui

Thể thao 3.6K

Đoạn clip ghi lại phản ứng của ngôi sao Real Madrid và tuyển Pháp tại Gala trao giải Quả bóng vàng 2026 nhanh chóng được nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ

Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo

Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo

Thể thao 3.5K

Dù Al Nassr đánh bại Neom SC tại Saudi Pro League rạng sáng 21/10, pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo mới là tình huống thu hút sự chú ý.

PSG quá mạnh

PSG quá mạnh

Thể thao 3.8K

Chiến thắng 4-2 trước Barcelona tại Champions League rạng sáng 21/10 một lần nữa khẳng định vị thế số một châu Âu từ PSG.

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