Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore
Tối 12/11, U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026
Tối 12/11, U23 Qatar đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1 tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.
Tối 12/11, U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026
Sự ăn ý giữa Arda Guler và Kylian Mbappe ở mùa giải 2026/27 đang gợi lại hình ảnh từng làm nên thương hiệu của bộ đôi Mesut Ozil - Cristiano Ronaldo tại Real Madrid trong quá khứ.
Sir Alex Ferguson từng được trao thời gian để thay đổi Manchester United, và Carrick có thể nhận được đặc quyền ấy trong bối cảnh hiện tại?
Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-0 thuộc khuôn khổ giải giao hữu Casper Cup 2026.
Tối 10/11, tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 tại giải giao hữu U23 Gia Lai VTV Cup 2026.
Sau 10 vòng, Premier League 2026/27 dần hé lộ diện mạo cuộc đua vô địch, những ứng viên sáng giá và các đội bóng chưa đáp ứng kỳ vọng.
Tối 8/11, Sunderland vượt qua đội khách Chelsea với tỷ số 1-0 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Tối 8/11, Brighton vượt qua Brentford với tỷ số 2-0 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Tối 8/11, đội khách Liverpool đánh bại chủ nhà Crystal Palace với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.