Highlights U17 Pháp 0-1 U17 Saudi Arabia
Tối 22/11, U17 Saudi Arabia bất ngờ đánh bại U17 Pháp với tỷ số 1-0 tại lượt trận thứ 2 bảng D U17 World Cup 2026.
Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 22/11, U17 Saudi Arabia bất ngờ đánh bại U17 Pháp với tỷ số 1-0 tại lượt trận thứ 2 bảng D U17 World Cup 2026.
Tối 22/11, U17 Argentina đánh bại U17 Mozambique tại lượt trận thứ hai bảng C U17 World Cup 2026.
Tối 20/10, U17 Tây Ban Nha đánh bại U17 Trung Quốc với tỷ số 5-0 tại lượt trận mở màn bảng H U17 World Cup 2026.
Tối 20/10, U17 Italy đánh bại U17 Jamaica với tỷ số 6-0 tại lượt trận đầu bảng E U17 World Cup 2026.
Tối 20/10, U17 Mali đánh bại New Zealand với tỷ số 3-0 tại lượt đấu đầu tiên bảng G U17 World Cup 2026.
Sáng 21/11, Cristiano Ronaldo cán mốc 986 bàn thắng trong sự nghiệp nhưng sút hỏng phạt đền, khiến Al Nassr thua ngược 1-3 trước Al Ahli ở trận đá bù vòng 9 Saudi Pro League.
Chiều 21/10, CLB Hà Nội nhẹ nhàng đánh bại chủ nhà Đồng Nai 3-1 tại vòng 8 V.League 2026/27.
Tối 21/11, đội tuyển U17 Nhật Bản nhận thất bại 1-2 trước U17 Colombia tại lượt đấu đầu tiên bảng L U17 World Cup 2026.
Tối 21/11, Manchester City và Fulham hòa nhau 1-1 tại vòng 11 Premier League 2026/27.
Tối 21/11, Tottenham đánh bại Ipswich Town với tỷ số 2-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.