Khung cảnh hỗn loạn tại Old Trafford
Video xô xát giữa các CĐV Manchester United trong trận đấu với Aston Villa tại vòng 10 Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11 nhanh chóng gây chú ý.
Sau 10 vòng, Premier League 2026/27 dần hé lộ diện mạo cuộc đua vô địch, những ứng viên sáng giá và các đội bóng chưa đáp ứng kỳ vọng.
Video xô xát giữa các CĐV Manchester United trong trận đấu với Aston Villa tại vòng 10 Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11 nhanh chóng gây chú ý.
Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Tối 8/11, Brighton vượt qua Brentford với tỷ số 2-0 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Video ghi lại khoảnh khắc sau trận Manchester United hòa Aston Villa 4-4 tại vòng 10 Premier League rạng sáng 9/11 nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.
CĐV MU gây chú ý với những biểu ngữ phản đối giới chủ CLB trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa tại Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11.
Tối 8/11, Sunderland vượt qua đội khách Chelsea với tỷ số 1-0 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Tối 8/11, đội khách Liverpool đánh bại chủ nhà Crystal Palace với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Chiều 7/11, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vượt qua CLB Hà Nội với tỷ số 2-1 tại vòng 7 V.League 2026/27.
Tối 7/11, Arsenal đánh bại đội khách Hull City với tỷ số 1-0 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Rạng sáng 8/11, chủ nhà Nottingham Forest đánh bại đội khách Manchester City với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.