Highlights Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan
Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tại giải giao hữu Casper Cup 2026.
Tối 17/11, một CĐV bất ngờ vượt qua hàng rào an ninh, lao xuống sân trong trận Brazil gặp Singapore để tiếp cận và chụp ảnh cùng Endrick.
Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan tại giải giao hữu Casper Cup 2026.
Cùng đặt niềm tin vào những người cũ để tái thiết, Arsenal đã từng bước tìm lại vị thế ở châu Âu, còn Manchester United vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy bất ổn.
Phong độ thậm tệ cùng những bất ổn xuyên suốt hậu kỷ nguyên Alex Ferguson là vấn đề nhức nhối của các CĐV ''Quỷ đỏ''.
Sau 11 năm rời xa bóng đá chuyên nghiệp, Ronaldinho bất ngờ trở lại trong màu áo Ravenna tại giải Serie C Italy.
Tối 14/11, đội tuyển U23 Việt Nam hòa U23 Qatar với tỷ số 1-1, qua đó đăng quang tại Gia Lai VTV Cup 2026.
Chiều 14/11, U23 Thái Lan đánh bại U23 Singapore với tỷ số 3-1 tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.
Thông tin HLV Mauricio Pochettino dẫn dắt Manchester United đang thu hút sự chú ý. Cùng nhìn lại những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của chiến lược gia người Argentina.
Dù đang dẫn đầu La Liga và có thành tích tốt tại Champions League 2026/27 nhưng người hâm mộ không thể yên tâm vì hàng thủ của Barcelona lúc này.
Brighton đang có một mùa giải Premier League 2026/27 bùng nổ, điều đó khiến người hâm mộ nhớ đến kỳ tích mà Leicester từng tạo nên cách đây 10 năm.
Tối 12/11, U23 Qatar đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1 tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.