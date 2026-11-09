Khung cảnh hỗn loạn tại Old Trafford
Video xô xát giữa các CĐV Manchester United trong trận đấu với Aston Villa tại vòng 10 Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11 nhanh chóng gây chú ý.
Video ghi lại khoảnh khắc sau trận Manchester United hòa Aston Villa 4-4 tại vòng 10 Premier League rạng sáng 9/11 nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.
Video xô xát giữa các CĐV Manchester United trong trận đấu với Aston Villa tại vòng 10 Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11 nhanh chóng gây chú ý.
CĐV MU gây chú ý với những biểu ngữ phản đối giới chủ CLB trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa tại Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11.
Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Tối 8/11, đội khách Liverpool đánh bại chủ nhà Crystal Palace với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Tối 8/11, CLB Thể Công Viettel và Thanh Hóa hòa nhau với tỷ số 1-1 thuộc vòng 8 V.League 2026/27.
Chiều 7/11, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vượt qua CLB Hà Nội với tỷ số 2-1 tại vòng 7 V.League 2026/27.
Tối 7/11, Arsenal đánh bại đội khách Hull City với tỷ số 1-0 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Rạng sáng 8/11, chủ nhà Nottingham Forest đánh bại đội khách Manchester City với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.
Chiều 6/11, CLB Đồng Nai giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 7 V.League 2026/27.
Chiều 6/11, CLB Nam Định vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 tại vòng 7 V.League 2026/27.