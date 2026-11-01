Highlights Manchester City 0-1 Brighton
Tối 31/10, Brighton bất ngờ vượt qua Manchester City với tỷ số 1-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.
Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.
Tối 31/10, Brighton bất ngờ vượt qua Manchester City với tỷ số 1-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.
Khởi đầu tệ hại của MU trong mùa 2026/27 không chỉ đến từ Michael Carrick, mà còn bắt nguồn từ những bất ổn ở thượng tầng.
Tối 31/10, Sông Lam Nghệ An hòa Công An Hà Nội với tỷ số 1-1 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Tối 31/10, CLB Thép Xanh Nam Định vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 3-1 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.
Tối 30/10, CLB Bắc Ninh đánh bại đội khách Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-0 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Tối 30/10, CLB Hà Nội đánh bại đội khách Ninh Bình với tỷ số 2-1 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Yamal nhận được câu hỏi dí dỏm của vị tiền bối sau khi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2026 tại Gala Quả bóng vàng sáng 27/10.
Đoạn clip ghi lại phản ứng của ngôi sao Real Madrid và tuyển Pháp tại Gala trao giải Quả bóng vàng 2026 nhanh chóng được nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ
Sáng 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026.