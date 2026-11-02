Highlights CLB CA TP.HCM 0-1 Đà Nẵng
Chiều 1/11, CLB SHB Đà Nẵng vượt qua chủ nhà Công An Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Đêm 1/11, Arsenal đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.
Chiều 1/11, CLB SHB Đà Nẵng vượt qua chủ nhà Công An Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Tối 31/10, CLB Thép Xanh Nam Định vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 3-1 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Tối 31/10, Sông Lam Nghệ An hòa Công An Hà Nội với tỷ số 1-1 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Khởi đầu tệ hại của MU trong mùa 2026/27 không chỉ đến từ Michael Carrick, mà còn bắt nguồn từ những bất ổn ở thượng tầng.
Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.
Tối 31/10, Brighton bất ngờ vượt qua Manchester City với tỷ số 1-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.
Tối 30/10, CLB Hà Nội đánh bại đội khách Ninh Bình với tỷ số 2-1 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Tối 30/10, CLB Bắc Ninh đánh bại đội khách Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-0 tại vòng 6 V.League 2026/27.
Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.
Yamal nhận được câu hỏi dí dỏm của vị tiền bối sau khi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2026 tại Gala Quả bóng vàng sáng 27/10.