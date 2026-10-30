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Video Thể thao

VIDEO MỚI

Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo

Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo

Thể thao 3.5K

Dù Al Nassr đánh bại Neom SC tại Saudi Pro League rạng sáng 21/10, pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo mới là tình huống thu hút sự chú ý.

PSG quá mạnh

PSG quá mạnh

Thể thao 3.8K

Chiến thắng 4-2 trước Barcelona tại Champions League rạng sáng 21/10 một lần nữa khẳng định vị thế số một châu Âu từ PSG.

CĐV Roma tri ân Mourinho

CĐV Roma tri ân Mourinho

Thể thao 4.1K

Khoảnh khắc đẹp trong trận Real Madrid vượt qua AS Roma với tỷ số 4-3 tại Champions League 2026/27 rạng sáng 15/10 nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid

Thể thao 4.5K

Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.

Real Madrid lộ rõ vấn đề

Real Madrid lộ rõ vấn đề

Thể thao 1.4K

Dù ngược dòng thắng AS Roma 4-3 tại Champions League rạng sáng 15/10, Real Madrid vẫn bộc lộ những vấn đề khiến người hâm mộ lo ngại.

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