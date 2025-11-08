09:34 7/11/2025
Thế giới
Sự kiện họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng diễn ra trong chiều 6/11 nhằm công bố chính sách về việc phân phối thuốc điều trị béo phì tại Mỹ. Tại sự kiện, một vị khách là giám đốc của một hãng dược bất ngờ bị ngất xỉu.
Thế giới
Quân đội Nhật Bản đã được triển khai đến tỉnh Akita giữa bối cảnh số vụ gấu tấn công người dân tăng lên mức kỷ lục, khiến 13 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương tính từ tháng 4.
09:29 6/11/2025
Thế giới
Ngày 5/11 (giờ địa phương), Mỹ phóng tên lửa xuyên lục địa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân GT 254 vào mục tiêu ở khoảng cách hơn 6.700 km từ căn cứ Không gian Vandenberg nhằm kiểm tra "độ tin cậy và chính xác".
08:03 6/11/2025
Thế giới
Bà Claudia Sheinbaum, nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico, đã đệ đơn kiện người đàn ông bị cáo buộc sàm sỡ bà trong một sự kiện công cộng tại thủ đô Mexico City.
08:10 5/11/2025
Thế giới
Tối 4/11, chuyến bay chở hàng mang số hiệu 2976 của hãng UPS Airlines gặp nạn, bốc cháy dữ dội và rơi xuống khu công nghiệp ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali thuộc bang Kentucky. Vụ việc khiến 3 người vận hành chuyến bay thiệt mạng, hơn 10 người bị thương.
07:37 5/11/2025
Thế giới
Video từ drone ghi lại cảnh đường phố ngập sâu và nhà cửa chìm sau bão Kalmaegi ở Visayas, Philippines. Số người chết đã lên tới 46, bao gồm 6 thành viên tổ lái trực thăng quân sự gặp nạn.
18:12 4/11/2025
Thế giới
Cơn bão Kalmaegi càn quét miền Trung Philippines, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, người dân leo lên mái nhà kêu cứu giữa dòng lũ cuồn cuộn.
10:33 4/11/2025
Thế giới
Mang theo sức gió gần 120 km/h và mưa lớn kéo dài, bão Kalmaegi tràn vào miền Đông Philippines, gây mưa lớn, gió giật dữ dội và thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, hạ tầng.
10:06 4/11/2025
Thế giới
Tòa tháp có từ thời trung cổ Torre dei Conti nằm ở thành phố Rome (Italy) vừa bị đổ sập một phần trong lúc hoạt động trùng tu đang diễn ra. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến một công nhân thiệt mạng và 3 công nhân khác bị thương.
19:03 3/11/2025
Thế giới
Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang gây chú ý với cuộc sống nhiều màu sắc chia sẻ công khai trên mạng xã hội.