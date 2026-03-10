Tiêm kích đánh chặn drone trên bầu trời Dubai
Theo CNN, loại drone bị đánh chặn trong clip này giống với drone Shahed của Iran. Hiện UAE là quốc gia vùng Vịnh phải hứng chịu các đòn tấn công từ Iran nhiều ngang... Israel.
Video được CNN xác thực cho thấy thiệt hại đã xảy ra tại tòa tháp Millennium ở Manama, Bahrain. Trong video, có thể thấy kết cấu mặt ngoài tòa nhà bị hư hại, nhiều mảnh vỡ nằm vương vãi trên đường phố.
Chuẩn tướng Majid Mousavi của lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố từ nay sẽ chỉ sử dụng những loại tên lửa mang đầu đạn nặng trên một tấn sau khi các đợt phóng tên lửa mới nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông ngày 9/3.
Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 8/3 công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một trường nữ sinh tại thành phố Minab bị trúng tên lửa hôm 28/2. Hình ảnh cho thấy một quả tên lửa lao thẳng xuống khuôn viên trường trước khi phát nổ dữ dội, khiến 175 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh.
Đoạn video do kênh Telegram của RT công bố cho thấy cảnh các đầu đạn tách ra từ tên của Iran trên bầu trời Israel trong cuộc tập kích, trước khi dội hỏa lực xuống các mục tiêu.
Lửa lớn và khói đen dày đặc bốc lên từ trụ sở của công ty dầu khí quốc gia Bahrain, BAPCO, trong ngày 9/3.
Video mới xuất hiện cho thấy một tên lửa phòng không, được cho là Patriot, rơi khi đánh chặn mục tiêu trên không. Các tài khoản theo dõi chiến sự cho rằng tên lửa Patriot được phóng để chặn UAV Iran nhắm tới cơ sở BAPCO, nhưng không tiêu diệt mục tiêu và rơi xuống khu dân cư ở đảo Sitra.
Lửa và khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu ở Tehran. Quân đội Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công là những cơ sở phân phối nhiên liệu phục vụ nhiều đối tượng, trong đó có các đơn vị quân sự của Iran.
Lửa bốc lên dữ dội, rực đỏ một góc trời Tehran đêm 7/3 theo giờ địa phương. Isreal tiến hành không kích vào nhiều cơ sở nhiên liệu của Iran, gây ra các vụ nổ làm rung chuyển Tehran và thành phố lân cận Karaj. Đây là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran kể từ khi Mỹ và Israel động binh.
IRGC cho biết đã sử dụng các hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng thế hệ mới trong đợt tấn công phối hợp tên lửa - UAV, nhắm vào các mục tiêu tại Israel và nhiều căn cứ Mỹ trong khu vực.
Israel đã không kích sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran, biến khu vực này thành một “quả cầu lửa” sau loạt đòn tấn công dữ dội. Truyền hình nhà nước Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, trong khi các cột khói dày đặc bốc lên từ cả phía đông và phía tây thành phố.