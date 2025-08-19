Ông Trump đón tiếp ông Zelenky tại Nhà Trắng
Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp được đánh giá là cởi mở và thân thiện tại Nhà Trắng.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ, đanh giá cuộc gặp giữa hai bên ngày 18/8 là vô cùng quan trọng và đã đạt được nhiều bước tiến lớn.
Một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất có gắn cờ Nga và Mỹ tấn công các vị trí của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia trong đoạn phim được công bố vào ngày 18/8/2025.
Trong buổi diễn tập duyệt binh vào cuối tuần qua, Trung Quốc đã phô diễn sức mạnh quân sự với hàng loạt khí tài hiện đại như tên lửa đạn đạo, xe tăng chiến đấu và thiết bị không người lái.
Từ chiều 16/8 đến rạng sáng 17/8, Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham gia của khoảng 40.000 người.
Sau khi xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo trao nhau cái bắt tay thân thiện trên thảm đỏ tại đường băng. Tổng thống Nga Vladimir Putin bước lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm.
Tổng thống Vladimir Putin đã tới thăm một nhà máy chế biến và tinh chế dầu cá địa phương khi dừng chân ở Magadan, vùng Viễn Đông Nga, trước khi tiếp tục hành trình đến hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska.
Video cho thấy ghế phóng ở buồng sau tiêm kích F-15D của Không quân Mỹ bất ngờ kích hoạt khi máy bay đang lăn bánh, khiến hành khách - được cho là một sĩ quan - bị hất văng ra ngoài.
Một chiếc MiG-29 của Ukraine thả quả bom dẫn đường GBU-62 do Mỹ sản xuất xuống sở chỉ huy cấp đại đội của Liên bang Nga tại vùng Zaporizhzhia, khiến cơ sở này bị phá hủy hoàn toàn.
Một trận lũ quét dữ dội đã bất ngờ tràn qua làng Dharali - ngôi làng nhỏ nằm trên dãy Himalaya ở phía Bắc Ấn Độ - vào chiều ngày 5/8 khiến nhiều người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng.
Một binh sĩ tham gia chiến dịch phòng thủ cho biết đơn vị vận hành UAV của Nga đã chặn được tín hiệu từ UAV của Ukraine và báo cáo vị trí và mục tiêu chỉ định cho đơn vị phòng không. Sau đó, các binh sĩ phòng không vào vị trí phòng thủ và nổ súng vào các UAV đang tiến đến.