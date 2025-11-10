Mưa to, gió lớn khi siêu bão Fung-wong đổ bộ Philippines
Tối ngày 9/11, siêu bão Fung-wong tiến vào bờ biển phía đông Philippines đêm nay với sức gió 185 km/h, giật 230 km/h, cùng dải mưa và gió rộng tới 1.800 km.
Theo Washington Post, dù Tổng thống Trump có buồn ngủ thật hay không, khoảnh khắc ông phải nhắm nghiền mắt và ngả người trên ghế tại cuộc họp báo là minh họa rõ nét nhất cho sức ép công việc của vị trí Tổng thống Mỹ.
Phi hành đoàn Thần Châu 21 mang theo lò nướng không khói lên Trạm không gian Thiên Cung để mở rộng thực đơn cho phi hành gia trong các sứ mệnh mới. Rạng sáng 4/11, hai món đầu tiên mà các phi hành gia được thưởng thức từ chiếc lò nướng mới mang lên trạm là món cánh gà và bít tết.
Quân đội Nhật Bản đã được triển khai đến tỉnh Akita giữa bối cảnh số vụ gấu tấn công người dân tăng lên mức kỷ lục, khiến 13 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương tính từ tháng 4.
Sự kiện họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng diễn ra trong chiều 6/11 nhằm công bố chính sách về việc phân phối thuốc điều trị béo phì tại Mỹ. Tại sự kiện, một vị khách là giám đốc của một hãng dược bất ngờ bị ngất xỉu.
Ngày 5/11 (giờ địa phương), Mỹ phóng tên lửa xuyên lục địa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân GT 254 vào mục tiêu ở khoảng cách hơn 6.700 km từ căn cứ Không gian Vandenberg nhằm kiểm tra "độ tin cậy và chính xác".
Bà Claudia Sheinbaum, nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico, đã đệ đơn kiện người đàn ông bị cáo buộc sàm sỡ bà trong một sự kiện công cộng tại thủ đô Mexico City.
Tối 4/11, chuyến bay chở hàng mang số hiệu 2976 của hãng UPS Airlines gặp nạn, bốc cháy dữ dội và rơi xuống khu công nghiệp ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali thuộc bang Kentucky. Vụ việc khiến 3 người vận hành chuyến bay thiệt mạng, hơn 10 người bị thương.
Video từ drone ghi lại cảnh đường phố ngập sâu và nhà cửa chìm sau bão Kalmaegi ở Visayas, Philippines. Số người chết đã lên tới 46, bao gồm 6 thành viên tổ lái trực thăng quân sự gặp nạn.
