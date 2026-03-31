Doi hoa luc ban dem, Israel pha huy kho ten lua Iran hinh anh

Dội hỏa lực ban đêm, Israel phá hủy kho tên lửa Iran

14:06 27/3/2026 14:06 27/3/2026 Thế giới 21.2K

Tại khu vực miền Tây Iran, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở liên quan mà Israel gọi là “mạng lưới hỏa lực” của Iran, bao gồm các bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa. Theo phía Israel, những mục tiêu này được đánh giá là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”, do có khả năng phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.

Chay dua cuu nan sau khong kich o tay Iran hinh anh

Chạy đua cứu nạn sau không kích ở tây Iran

16:33 26/3/2026 16:33 26/3/2026 Thế giới 8.8K

Lực lượng Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát tại tỉnh Lorestan sau các cuộc không kích, trong bối cảnh nhiều khu vực bị san phẳng và nguy cơ thương vong tiếp tục gia tăng.

Ten lua phong tu Lebanon vao lanh tho Israel hinh anh

Tên lửa phóng từ Lebanon vào lãnh thổ Israel

14:01 26/3/2026 14:01 26/3/2026 Thế giới 20.8K

Hình ảnh đã được Al Jazeera xác thực cho thấy những loạt rocket đánh chặn xuất hiện trên bầu trời miền trung Israel. Động thái này được thực hiện sau khi truyền thông Israel cho biết nước này đang phải chống lại các đợt tấn công bằng rocket bắn từ lãnh thổ Lebanon.

Le don Tong thong Belarus Alexander Lukashenko tai Trieu Tien hinh anh

Lễ đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Triều Tiên

12:35 26/3/2026 12:35 26/3/2026 Thế giới 2.1K

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Quảng trường Kim Nhật Thành, với 21 loạt đại bác chào mừng, diễu duyệt danh dự và màn tương tác thân mật giữa hai nhà lãnh đạo trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.

Iran tung video 'ban ha' tiem kich F/A-18 My hinh anh

Iran tung video 'bắn hạ' tiêm kích F/A-18 Mỹ

12:23 26/3/2026 12:23 26/3/2026 Thế giới 41.4K

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng một tiêm kích F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Chabahar. Video IRGC công bố cho thấy tên lửa phòng không lao về phía tiêm kích đang lượn trên bầu trời và phát nổ gần mục tiêu, dường như do ngòi nổ cận đích được kích hoạt.

Ten lua Iran danh trung diem nong hat nhan Israel hinh anh

Tên lửa Iran đánh trúng điểm nóng hạt nhân Israel

20:41 25/3/2026 20:41 25/3/2026 Thế giới 43.8K

Một đoạn video được cho là ghi lại cảnh tên lửa Iran tấn công khu công nghiệp tại thành phố Dimona (Israel) - địa điểm có viện nghiên cứu hạt nhân trọng yếu của nước này. Các hình ảnh chưa được xác minh độc lập cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực mục tiêu, làm dấy lên lo ngại về khả năng các cơ sở nhạy cảm bị đặt trong tầm ngắm.

UAV cua nhom than Iran tan cong can cu My hinh anh

UAV của nhóm thân Iran tấn công căn cứ Mỹ

19:43 25/3/2026 19:43 25/3/2026 Thế giới 17.6K

Video do nhóm vũ trang thân Iran công bố cho thấy UAV bay tầm thấp xuyên qua sân bay Baghdad (Iraq), tấn công hệ thống radar tại Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Mỹ. Ngay sau đó, chiếc UAV thứ hai bay qua căn cứ của Mỹ và tới gần trực thăng Black Hawk.

Iran phat dong cuoc tan cong thu 79 hinh anh

Iran phát động cuộc tấn công thứ 79

06:29 25/3/2026 06:29 25/3/2026 Thế giới 36.4K

Iran tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công và đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.

No lon rung chuyen nha may loc dau cua My hinh anh

Nổ lớn rung chuyển nhà máy lọc dầu của Mỹ

12:47 24/3/2026 12:47 24/3/2026 Thế giới 11.7K

Các đoạn video do nhân chứng quay lại cho thấy ngọn lửa và khói đen dày đặc bốc lên trên khu vực nhà máy lọc dầu ở Texas (Mỹ). Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và cảm nhận nhà cửa rung chuyển từ khoảng cách vài km.

Ten lua Iran danh trung cong trinh mien nam Israel hinh anh

Tên lửa Iran đánh trúng công trình miền nam Israel

10:28 24/3/2026 10:28 24/3/2026 Thế giới 4.0K

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc tên lửa lao xuống và hiện trường sau vụ tấn công nhằm vào thành phố Dimona (Israel). Người phát ngôn lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn cho biết một tòa nhà một tầng tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn.

May bay Canada tong xe cuu hoa cat ngang duong bang hinh anh

Máy bay Canada tông xe cứu hỏa cắt ngang đường băng

10:26 24/3/2026 10:26 24/3/2026 Thế giới 2.2K

Camera an ninh ghi lại cảnh máy bay chở 76 người của Air Canada Express đâm vào xe cứu hỏa lao cắt ngang đường băng khi hạ cánh trong thời tiết xấu tại sân bay LaGuardia (New York, Mỹ) vào ngày 22/3, khiến đầu phi cơ vỡ nát, khói bốc mù mịt. Tiếp viên sống sót thần kỳ khi bị văng 100m khỏi máy bay Canada gặp nạn.

Iran tuyen bo ban ha UAV My tren Vinh Ba Tu hinh anh

Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ trên Vịnh Ba Tư

07:58 24/3/2026 07:58 24/3/2026 Thế giới 30.4K

Lực lượng phòng không Iran cho biết đã bắn hạ một UAV của Mỹ khi bay qua khu vực ven Vịnh Ba Tư. Theo truyền thông Iran, thiết bị bị đánh chặn là dòng LUCAS - UAV tấn công giá rẻ do Mỹ phát triển, được thiết kế dựa trên mẫu Shahed-136 của Iran.

My cong bo video khong kich xe co va drone Iran hinh anh

Mỹ công bố video không kích xe cộ và drone Iran

17:41 23/3/2026 17:41 23/3/2026 Thế giới 13.3K

Hình ảnh do Mỹ công bố cuối tuần cho thấy các cuộc không kích nhằm vào drone và phương tiện của Iran, nhấn mạnh khả năng tấn công chính xác và quyết tâm quân sự giữa căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

