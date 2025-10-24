Hôm 29/9, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) đã mời làm việc bà T.T.N.S và bà N.H.Y (cùng ngụ tại TP.HCM). Đây là 2 người xuất hiện trong clip rải "bột lạ" trên đường Hiệp Bình.