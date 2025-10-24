Dòng người vượt sông trốn khỏi 'địa ngục lừa đảo' ở Myanmar
Sau khi quân đội Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo KK Park, hàng nghìn người liều mình vượt sông Moei bằng thùng xốp, mang theo hành lý, tìm đường sang Thái Lan.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết hợp tác quân sự giữa đất nước ông và Nga sẽ "tiến triển không ngừng".
Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa phải đẩy trực thăng chở Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu ra khỏi đường băng, sau khi máy bay bị lún bánh trên bãi đáp vừa mới đổ bê tông.
Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) xác nhận ngày 21/10, một tàu hải quân Pakistan vừa thu giữ lượng ma túy trị giá hơn 972 triệu USD từ hai thuyền buồm di chuyển trên Biển Ả Rập.
Các video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc tù nhân La Santé hét lớn và dọa giết ông Sarkozy: “Chúng tôi biết tất cả. ông Sarkozy bị biệt giam tại đây. Chúng tôi sẽ trả thù cho Gaddafi. hãy trả lại hàng tỷ USD”.
Một cơn lốc xoáy đã quét qua Ermont, phía bắc Paris (Pháp), khiến nhiều cần cẩu đổ sập và ít nhất một người thiệt mạng, 10 người khác bị thương.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Boeing 747 mang logo của hãng ACT Airlines bị ngập một phần trong nước, nằm sát tường chắn sóng của sân bay, phần mũi và đuôi máy bay bị tách rời sau cú trượt khỏi đường băng. Máy bay lao xuống biển khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Hong Kong ngày 20/10.
Các cuộc biểu tình "Không có vua" nổ ra ngày 18/10 tại toàn bộ 50 bang ở Mỹ nhằm phản đối các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về nhập cư, giáo dục và an ninh quốc gia.
Đoạn video do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cho thấy tàu ngầm chở ma túy được cho là "rất lớn" ở vùng Caribe đã bị trúng ít nhất hai phát đạn
Đoạn video do KBS News công bố cho thấy quang cảnh bên trong một khu căn cứ tội phạm, nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental trên đảo Mindanao rung lắc dữ dội, đồ đạc đổ vỡ sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra tối 9/10.