Lũ lụt tại Sri Lanka khiến ít nhất 340 người thiệt mạng
Sri Lanka ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất do thiên tai gây ra kể từ thảm họa sóng thần năm 2004 khiến khoảng 31.000 người chết và hơn một triệu người mất nhà cửa.
Lũ lụt và sạt lở đã khiến ít nhất 442 người Indonesia thiệt mạng, hàng trăm người mất tích. Đây là thảm họa thiên nhiên gây chết chóc nhiều nhất ở Indonesia kể từ trận động đất - sóng thần năm 2018 tại Sulawesi khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Các vụ nổ đã làm rung chuyển hai tàu chở dầu Kairos dài 274 m của Nga trên Biển Đen gần eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/11, gây cháy trên các tàu này.
Video timelapse hiện trường cho thấy tính đến sáng ngày 27/11, ngọn lửa vẫn bùng lên từ ít nhất hai tòa nhà 32 tầng và khói đen cuồn cuộn. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã khống chế bốn tòa, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu tại ba tòa còn lại sau hơn 15 giờ nỗ lực.
Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ cuồn cuộn đục ngầu chảy qua các khu dân cư tại tỉnh Tây Sumatra vào ngày 27/11, cuốn phăng nhà cửa và xe cộ trong tiếng la hét của người dân.
Một người dùng mạng xã hội chia sẻ hai đoạn clip cho thấy ngọn lửa đầu tiên bùng lên trong giàn giáo tre dưới chân tòa Wang Cheong, bao quanh bởi lưới xanh. Chỉ trong chốc lát, đám cháy lan nhanh dọc giàn giáo, phát ra nhiều tiếng nổ khi các ống tre bắt lửa.
Thợ săn bão Jordan Hall đã quay lại đoạn video cho thấy khoảnh khắc chuyến thám hiểm theo chân cơn lốc xoáy trở thành nhiệm vụ giải cứu động vật. Họ đã giải cứu được một chú chó khỏi cơn lốc xoáy ở Loco, Oklahoma.
Những công nhân xây dựng làm việc trên các giàn giáo với nhiều thanh tre đan cài, mỗi thanh buộc chặt bằng dây nhựa dựng trên những tòa nhà chọc trời cao hàng chục, thậm chí hàng trăm mét tại Hong Kong.
Hỏa hoạn ở khu chung cư Wang Fuk Court đã được khống chế triệt để, các đội cứu hộ bắt đầu rà soát các tòa nhà để tìm kiếm những người còn sống sót, cũng như đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi khu vực hỏa hoạn.
Chiều ngày 26/11, một vụ nổ súng xảy ra tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy nhà. Nhân chứng tại hiện trường mô tả nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và mọi người bỏ chạy, gây ra cảnh hỗn loạn.
Ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích trong vụ thảm kịch cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc), con số thương vong liên tục tăng. Nhà chức trách đã tạm giữ 3 người liên quan tới vụ việc.