Khoảnh khắc Hưng Nguyên giành HCV đầu tiên cho bơi Việt Nam
VĐV Hưng Nguyên giành HCV ở chung kết 200 m hỗn hợp cá nhân nam với thời gian 2 phút 02 giây 11, vượt qua đối thủ người Philippines, Gian Christopher San (2 phút 03 giây 88).
Kình ngư 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc giành HCĐ ở nội dung 100m bơi tự do nam trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Anh chia quyết tâm sẽ đánh bại đàn anh Nguyễn Huy Hoàng trong nội dung thi đấu tiếp theo.
VĐV Jiu-jitsu Đào Hồng Sơn - nhà vô địch thế giới năm 2022, hai lần liên tiếp vô địch SEA Games (31 và 32) để thua VĐV Thái Lan ngay trận đầu tiên ở hạng cân nam dưới 60 kg.
Chia sẻ sau trận thua trước VĐV nước chủ nhà Thái Lan, Đào Hồng Sơn (VĐV Jiu-jitsu) cho biết, anh đã thi đấu hết mình. Việc thua trước chủ nhà ở SEA Games 33 là chuyện chắc chắn.
Phụng Mùi Nhình VĐV Jujitsu khóc nức nở khi thua võ sĩ chủ nhà Thái Lan Singchalad Nuchanat ở chung kết hạng cân 52kg nữ.
Trưa 10/12, đại diện tuyển Taekwondo Việt Nam bức xúc khi Nguyễn Trọng Phúc, Trịnh Thị Kim Hà giành huy chương bạc nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.
Rạng sáng 10/12, lượt trận thứ 6 vòng phân hạng Champions League diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn.
Tối 8/12, Nguyễn Thị Thanh Nhã sút bóng chạm tay cầu thủ Philippines trong vùng cấm nhưng trọng tài không cho tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền.
Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.
Rajamangala là sân vận động quốc gia của Thái Lan, nơi diễn ra các trận đấu bóng đá tại SEA Games 33. Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất những khâu cuối cùng vào sáng 9/12.
Chia sẻ sau khi giành tấm huy chương đồng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích của tuyển ju-jitsu cho biết vì sợ ma nên quyết định mang hình ảnh "cương thi" lên biểu diễn.