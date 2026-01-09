'Ôtô điên' cuốn xe máy vào gầm, kéo lê tóe lửa trên đường
Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 3, chiều tối 8/1, trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.
Khoảng 7h20 sáng, khói bất ngờ bốc lên từ một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM), khiến người dân hoang mang.
Chiều 7/1, một tàu du lịch đang neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (TP Hồ Chí Minh) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
Sáng 8/1, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại tầng 1 ngôi nhà cao tầng trên đường Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội).
Sau khi người dân đăng tải clip lên mạng xã hội phản ánh nghi vấn đinh tặc xuất hiện trên đường Hiền Sỹ, chính quyền phường Phong Điền chỉ đạo xác minh, làm rõ.
Trưa 5/1, lực lượng chức năng TP.HCM đã dập tắt vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trên đường Trần Quang Diệu.
Chỉ trong ngày 4/1, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người điều khiển xe máy buông cả hai tay khi lưu thông trên cầu Ba Son gây xôn xao dư luận.
Liên quan việc hướng dẫn viên tại Lam Kinh nhắc tới nhà Tây Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết HDV này đã bị đình chỉ.
Clip một cô gái thản nhiên tập Yoga ở chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) vừa lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều bức xúc.
Một tài xế taxi ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị tố hành vi gian lận khi nhận tờ 200.000 đồng từ du khách nhưng lại trả ngược tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu tiền.
Ngày 30/12, Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng cảnh ba người phụ nữ xuất hiện trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao.