Cảnh cô gái nhảy bungee từ độ cao 40 m trong khi chưa cài dây an toàn
Được nhân viên đẩy khỏi cây cầu trong khi chưa móc dây an toàn, Maria Eduarda (21 tuổi, Brazil) tử vong thương tâm.
Trên giường bệnh, người bố hỏi con "Yêu bố không?" rồi gửi lời dặn dò cuối cùng trước khi qua đời sau đó.
Được nhân viên đẩy khỏi cây cầu trong khi chưa móc dây an toàn, Maria Eduarda (21 tuổi, Brazil) tử vong thương tâm.
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