Xe tải hất ngã người đi xe máy xuống đường ở TP.HCM
Đang lưu thông trên đường, bất ngờ tài xế xe tải đánh lái tránh một xe khác đang đi hướng ngược lại và xảy ra va chạm vào một xe máy khiến người điều khiển ngã nhào xuống đường.
Sáng 20/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc hệ thống barie tự động tại điểm giao giữa đường bộ và đường sắt qua tỉnh Quảng Trị mở lúc tàu hỏa chạy qua.
Một người dân ở Hà Tĩnh tố bị tài xế xe buýt “nhái” dùng vật nhọn truy đuổi yêu cầu xoá hình ảnh mà người này đã ghi bằng điện thoại trước đó.
Sau cú ngã trước đầu xe ôtô, nam thanh niên không những chửi bới mà còn xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T. khiến nạn nhân bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi, bỏ xe chạy lấy người.
Anh Nguyễn Thanh Hùng (32 tuổi, ngụ xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) xác nhận, con cá rô đồng màu vàng trong clip lan truyền trên mạng xã hội, do anh câu được vào chiều 16/8 ở con kênh phía sau nhà.
Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng hàng trăm trang thiết bị, xe pháo, khí tài hiện đại tham gia buổi tổng hợp luyện lần 4 chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tối 14/8, phố Nguyễn Sơn (Hà Nội) trở nên đông đúc khi người dân tập trung dọc hai bên đường, chờ đón khoảnh khắc chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 được vận chuyển về khu triển lãm.
Sau gần một tháng vất vả tập luyện, bất kể mưa hay nắng, đội hình của Khối diễu binh Quân đội Lào đã ngay ngắn, những bước chân dứt khoát hòa cùng tiếng hô vang trên nền nhạc các ca khúc hùng tráng như “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Vì nhân dân quên mình”…
Khoảng 17 giờ ngày 14/8, xảy ra vụ tai nạn lao động, 2 công nhân bị điện giật nguy kịch tại công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
Sáng ngày 15/8 tại Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, một vụ nổ lớn đã xảy ra, sức công phá lớn, đã xé toạc nhiều nhà dân xung quanh.
Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 3 bình nước suối loại 20 lít rơi từ trên cao xuống khu vực có người và phương tiện qua lại.