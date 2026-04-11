06:46 11/4/2026
Theo phóng viên của CNN tại Islamabad, bầu trời đêm ở thủ đô Pakistan vang dội tiếng động cơ tiêm kích trong lúc quan chức Pakistan chờ đón phái đoàn Iran. Không có thông tin chính thức về sự xuất hiện của các tiêm kích, dù vậy, có khả năng tiếng tiêm kích gầm rú trên bầu trời là màn hộ tống nghi thức do quân đội Pakistan thực hiện.
06:29 11/4/2026
Sáng ngày 11/4 theo giờ địa phương, phái đoàn ngoại giao của Iran đã có mặt tại Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho hoạt động đàm phán với Mỹ diễn ra vào cuối tuần này. Tiếp đón đoàn tại sân bay là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Pakistan và một số quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.
06:30 11/4/2026
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance là người dẫn đầu đoàn đàm phán của Mỹ đến Pakistan. Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Trump nói về nhiệm vụ đàm phán với Iran của ông Vance: “Chúc ông ấy may mắn. Đây là trách nhiệm lớn”.
14:59 9/4/2026
Chia sẻ với CNN sau buổi làm việc với ông Trump, ông Rutte mô tả đây là cuộc thảo luận thẳng thắn giữa "hai người bạn tốt". Ông Rutte thừa nhận ông Trump "đang thất vọng" khi nhiều đồng minh trong NATO không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, ở mức độ mà ông Trump mong muốn.
16:05 9/4/2026
Ngày 8/4, Israel tuyên bố thực hiện đợt không kích lớn nhất vào Lebanon trong những ngày gần đây, nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah. Israel tuyên bố nhắm mục tiêu hơn 100 cơ sở liên quan tới Hezbollah chỉ trong vòng 10 phút tiến hành không kích trong ngày 8/4.
07:30 9/4/2026
Ngày 7/4 theo giờ địa phương, người dân Iran đã cùng xuống đường, tạo thành những hàng rào người bao quanh nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước này, trong đó có các nhà máy điện. Động thái diễn ra trong bối cảnh cả thế giới đếm ngược đến "giờ G" khi ông Trump tuyên bố sẽ xóa sổ Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.
07:30 9/4/2026
Ngày 8/4 theo giờ địa phương, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhà máy lọc dầu nằm trên đảo Lavan đã bị tấn công, sau khi Mỹ và Iran cùng thống nhất ngừng bắn hai tuần. Hiện chưa rõ bên nào tiến hành cuộc tấn công. Lực lượng Phòng vệ Israel phủ nhận thực hiện đòn tấn công này.
06:53 9/4/2026
Trong bài phát biểu ngày 8/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến tranh chưa kết thúc, dù lệnh ngừng bắn đang diễn ra. Ông Netanyahu nhấn mạnh với người dân Israel rằng lực lượng quân sự của nước này đã đạt được nhiều mục tiêu trong chiến sự, nhưng vẫn còn nhiều mục tiêu khác cần đạt tới trong bối cảnh "Iran đang yếu hơn bao giờ hết".
06:53 9/4/2026
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định trong họp báo tại Lầu Năm Góc sáng 8/4 rằng Iran đã bị đánh bại, Mỹ đã giành “chiến thắng mang tính lịch sử và áp đảo”. Ông Hegseth cam đoan lực lượng Mỹ sẽ đảm bảo để Iran tuân thủ lệnh ngừng bắn và cuối cùng tham gia đàm phán với Mỹ.
06:53 9/4/2026
Israel tiếp tục thực hiện các đợt không kích dữ dội vào Lebanon trong ngày 8/4 trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang diễn ra. Phía Israel khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran không bao gồm vấn đề tại Lebanon, vì vậy, Israel vẫn duy trì các mục tiêu tấn công của mình tại Lebanon.