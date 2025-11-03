22 giờ trước
18:56 2/11/2025
Xã hội
Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm hỏi, tặng quà người dân thành phố Huế. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung và thành phố Huế với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
15:26 31/10/2025
Xã hội
Nước từ trên núi đổ ào ạt xuống, cuốn theo đất đá tràn ra Quốc lộ 19 đoạn đèo An Khê, tỉnh Gia Lai.
05:33 31/10/2025
Xã hội
Ngày 30/10, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Biển Hồ), nhưng đã điều khiển xe bỏ trốn.
18:48 29/10/2025
Xã hội
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 19h ngày 28/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhận tin báo của người dân về vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG.
18:43 29/10/2025
Xã hội
Chỉ sau hai lượt quét, tổ công tác đã thu gom gần 2 kg đinh và vật sắc nhọn. Trong đó có loại thép hình thoi bằng inox, không thể hút bằng nam châm.
15:13 29/10/2025
Xã hội
Sáng nay 29/10, xóm Càng, Thôn Trung Đơn, Xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị đau buồn tiễn đưa bà N.T.H, sinh năm 1940 về nơi an nghỉ cuối cùng.
06:27 28/10/2025
Xã hội
Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), xác nhận clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.
21:42 27/10/2025
Xã hội
Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.
18:59 27/10/2025
Xã hội
Vào khoảng 11h, ngày 27/10, đối tượng thứ tư, nam giới khoảng 30 tuổi, người Trung Quốc, nghi phạm cùng đồng bọn giết hại lái xe taxi Lạng Sơn, đã sa lưới.
06:53 25/10/2025
Xã hội
Tối 24/10, một cửa hàng chuyên bán vật dụng điện – nước trên đường Thống Nhất (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.