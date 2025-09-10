Xe Mercedes 'quậy' trên đường ở TP.HCM
Chiếc xe Mercedes liên tục lạng lách, tạt đầu để chặn một xe tải trên đường Lê Quang Đạo (TP.HCM), sau đó lái xe nhoài người ra ngoài cửa kính để chửi mắng tài xế xe này.
Sau hai ngày điều trị, người anh vẫn phải theo dõi thêm về vùng ngực và đầu, người em thì nguy kịch với đa chấn thương, bị hôn mê sâu.
Tối 8/9, Phòng CSGT công an TP.HCM cho biết đã mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe đầu kéo vượt đèn đỏ.
Mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm chiều 8/9 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM gần như “nghẹt thở”. Xe cộ nối dài nhích từng chút, nhiều đoạn đường ngập úng, người đi đường bị ngã xe.
Chiều muộn 7/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Công an phường Khánh Hội (quận 4 cũ, TP.HCM) vừa nhanh chóng xác định được đối tượng đập phá kính xe tải, tấn công tài xế.
Sơn chặn đầu xe, chửi bới rồi dùng cùi chỏ liên tục tấn công vào đầu và mặt một người đi đường khiến anh này phải bỏ xe, chạy thoát thân.
Chủ cơ sở nha khoa dùng gậy sắt dài khoảng 1,2-1,4 m đánh vào bụng và hông khách hàng, kéo nạn nhân từ ghế sofa xuống sàn và bóp cổ.
Trưa 6/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty in ấn, bao bì rộng hàng trăm mét vuông trên đường Phạm Văn Sáng, xã Bà Điểm.
Chiếc xe đầu kéo chạy rất nhanh ở làn xe máy, sau đó vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường.
Khi các phương tiện đang di chuyển xuống dốc cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh, xe đầu kéo từ phía sau lao tới, tông liên tiếp vào 6 ôtô con.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, cả nước đã xảy ra 201 vụ tai nạn đường sắt khiến 5 người chết và nhiều người bị thương, mới nhất là vụ ôtô tông gãy gác chắn tự động ở TP Hải Phòng.