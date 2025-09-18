4 giờ trước
15:35 18/9/2025
Thế giới
“Tôi đã lặp lại 4 lần rồi, Spirit 1300. Tập trung đi. Bỏ iPad xuống”, một kiểm soát không lưu nhắc phi công Spirit 1300 chú ý, tránh đường cho chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Donald Trump vào ngày 17/9.
9 giờ trước
10:44 18/9/2025
Thế giới
3.5K
Tối 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tham dự quốc yến do Hoàng gia Anh tổ chức tại Đại sảnh St. George, Lâu đài Windsor. Ông Trump gọi chuyến thăm cấp nhà nước lần này là "một trong những vinh dự cao quý nhất cuộc đời".
9 giờ trước
10:44 18/9/2025
Thế giới
3.1K
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tại Anh ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân được chào đón bằng nghi lễ Hoàng gia tại lâu đài Windsor với diễu hành xe ngựa, duyệt đội danh dự, màn trình diễn không quân đặc sắc và tiệc chiêu đãi trang trọng.
10 giờ trước
09:40 18/9/2025
Thế giới
3.7K
Tổng thống Mỹ Donald Trump được chào đón tới Vương quốc Anh bằng nghi lễ Hoàng gia hoành tráng tại London, ngày 17/9.
08:43 17/9/2025
08:43 17/9/2025
Thế giới
3.0K
Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy trong các cuộc không kích từ Israel vào đêm ngày 15/9, cư dân Palestine phải di dời, dọn dẹp đống đổ nát, thu nhặt đồ đạc và mang theo tài sản để bảo đảm an toàn.
11:24 17/9/2025
11:24 17/9/2025
Thế giới
Ngày 16,9 Tổng thống Nga Putin đã tới thao trường Mulino - nơi diễn ra cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên Zapad-2025, khẳng định mục tiêu của cuộc tập trận này là thực hành phòng thủ Nhà nước Liên minh Nga - Belarus trước mọi mối đe dọa từ bên ngoài.
16:41 17/9/2025
16:41 17/9/2025
Thế giới
2.1K
Ngày 16/9, trong khuôn khổ tập trận Zapad-2025 tại thao trường Mulino, Tổng thống Vladimir Putin cho biết có 100.000 binh sĩ và khoảng 10.000 khí tài hiện đại đang tham gia các khoa mục tại 41 thao trường.
08:32 16/9/2025
08:32 16/9/2025
Thế giới
3.7K
Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã phá hủy một chiếc tàu được cho là chở ma túy từ Venezuela, khiến 3 người thiệt mạng.
15:00 15/9/2025
15:00 15/9/2025
Thế giới
25.4K
Sáng ngày 15/9, bà Paetongtarn Shinawatra cùng vợ cũ và con gái út của ông Thaksin đã đến Nhà tù Klong Prem để thăm ông trong khoảng một giờ.
12:28 15/9/2025
12:28 15/9/2025
Thế giới
5.5K
Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg tuyên bố Ukraine đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong công nghệ thiết bị bay không người lái, vượt qua cả Mỹ.