Thể thao

Chia sẻ sau trận thua trước VĐV nước chủ nhà Thái Lan, Đào Hồng Sơn (VĐV Jiu-jitsu) cho biết, anh đã thi đấu hết mình. Việc thua trước chủ nhà ở SEA Games 33 là chuyện chắc chắn.