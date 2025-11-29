05:19 28/11/2025
05:19 28/11/2025
Thế giới
1.9K
Thợ săn bão Jordan Hall đã quay lại đoạn video cho thấy khoảnh khắc chuyến thám hiểm theo chân cơn lốc xoáy trở thành nhiệm vụ giải cứu động vật. Họ đã giải cứu được một chú chó khỏi cơn lốc xoáy ở Loco, Oklahoma.
09:27 27/11/2025
09:27 27/11/2025
Thế giới
5.1K
Chiều ngày 26/11, một vụ nổ súng xảy ra tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy nhà. Nhân chứng tại hiện trường mô tả nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và mọi người bỏ chạy, gây ra cảnh hỗn loạn.
13:17 27/11/2025
13:17 27/11/2025
Thế giới
2.7K
Hỏa hoạn ở khu chung cư Wang Fuk Court đã được khống chế triệt để, các đội cứu hộ bắt đầu rà soát các tòa nhà để tìm kiếm những người còn sống sót, cũng như đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi khu vực hỏa hoạn.
18:22 27/11/2025
18:22 27/11/2025
Thế giới
3.2K
Những công nhân xây dựng làm việc trên các giàn giáo với nhiều thanh tre đan cài, mỗi thanh buộc chặt bằng dây nhựa dựng trên những tòa nhà chọc trời cao hàng chục, thậm chí hàng trăm mét tại Hong Kong.
19 giờ trước
13:47 28/11/2025
Thế giới
Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước lũ cuồn cuộn đục ngầu chảy qua các khu dân cư tại tỉnh Tây Sumatra vào ngày 27/11, cuốn phăng nhà cửa và xe cộ trong tiếng la hét của người dân.
21 giờ trước
11:08 28/11/2025
Thế giới
2.2K
Một người dùng mạng xã hội chia sẻ hai đoạn clip cho thấy ngọn lửa đầu tiên bùng lên trong giàn giáo tre dưới chân tòa Wang Cheong, bao quanh bởi lưới xanh. Chỉ trong chốc lát, đám cháy lan nhanh dọc giàn giáo, phát ra nhiều tiếng nổ khi các ống tre bắt lửa.
06:00 27/11/2025
06:00 27/11/2025
Thế giới
16.8K
Ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích trong vụ thảm kịch cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc), con số thương vong liên tục tăng. Nhà chức trách đã tạm giữ 3 người liên quan tới vụ việc.
22:18 26/11/2025
22:18 26/11/2025
Thế giới
31.2K
Video cho thấy ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court. Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, sau đó lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba tòa khác trong khu.
17:35 26/11/2025
17:35 26/11/2025
Thế giới
8.5K
Một vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội lan ra nhiều tòa nhà thuộc một khu chung cư nằm ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong trong chiều 26/11.
13:20 26/11/2025
13:20 26/11/2025
Thế giới
Trên mạng xã hội, các đoạn video lan truyền cho thấy người dân Thái Lan phải liều mình đu qua dây điện để thoát thân khi bên dưới là dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xiết.