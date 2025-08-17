13:29 16/8/2025
Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng hàng trăm trang thiết bị, xe pháo, khí tài hiện đại tham gia buổi tổng hợp luyện lần 4 chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
16:01 15/8/2025
Tối 14/8, phố Nguyễn Sơn (Hà Nội) trở nên đông đúc khi người dân tập trung dọc hai bên đường, chờ đón khoảnh khắc chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 được vận chuyển về khu triển lãm.
15:02 15/8/2025
Sau gần một tháng vất vả tập luyện, bất kể mưa hay nắng, đội hình của Khối diễu binh Quân đội Lào đã ngay ngắn, những bước chân dứt khoát hòa cùng tiếng hô vang trên nền nhạc các ca khúc hùng tráng như “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Vì nhân dân quên mình”…
12:23 15/8/2025
Khoảng 17 giờ ngày 14/8, xảy ra vụ tai nạn lao động, 2 công nhân bị điện giật nguy kịch tại công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.
10:22 15/8/2025
Sáng ngày 15/8 tại Công ty TNHH Kính màu Ngọc Hân, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, một vụ nổ lớn đã xảy ra, sức công phá lớn, đã xé toạc nhiều nhà dân xung quanh.
16:40 14/8/2025
Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 3 bình nước suối loại 20 lít rơi từ trên cao xuống khu vực có người và phương tiện qua lại.
12:58 14/8/2025
Chiều 13/8, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, anh Thái Khắc Thành (SN 1980) đã về đến quê nhà ở xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
10:37 14/8/2025
Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng rộng khoảng 20m2, được dựng ngay trước sân nhà.
10:00 14/8/2025
Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm.
06:36 14/8/2025
10 tài xế của Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of your Life bị xử phạt về hành vi vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (TP.HCM).