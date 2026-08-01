Các đối tượng sử dụng hệ thống tài khoản trên trang Bong88.com để tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026 cùng nhiều giải bóng đá quốc tế khác, với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng.
Camera an ninh ghi lại cảnh một đối tượng mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe môtô màu trắng đỏ dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái người đàn ông đang ngồi uống nước, tử vong tại chỗ.
Công an TPHCM đã triệt xóa một tụ điểm cá cược đá gà qua mạng tại phường An Phú, đưa 22 đối tượng về làm việc, tạm giữ 7 người, thu hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và một dao tự chế tại hiện trường.
Ngày 6/6, tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, hai thanh niên chở nhau trên môtô, không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao thẳng xe vào vị trí người đang thi hành nhiệm vụ.
Trong hơn một giờ lập chốt trên đường Trần Nhật Duật (Hà Nội) tối 26/4, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn. Thậm chí, có trường hợp bỏ lại phương tiện, không hợp tác kiểm tra nhằm né tránh mức phạt nặng.
Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép diễn ra từ năm 2014 đến nay, hai vợ chồng Phụng - Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giảm cân chứa chất cấm, hoạt động quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Theo clip do người dân ghi lại, vào khoảng 11h15 ngày 25/4, khi lưu thông trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (chiều Thanh Hóa - Nghệ An), đoạn qua địa phận huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu (cũ), Nghệ An, xe đã liên tục hú còi, bật đèn xoay để vượt các phương tiện cùng chiều.
Khoảng 23h15, ngày 28/3, N.Q.M (SN 2007, sinh viên) chở bạn di chuyển trên đường Nguyễn Khang (Yên Hòa, Hà Nội) gặp xe ôtô BKS 30M-627.XX phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép xe của M và những xe đi ngược chiều. Khi một số người dân phản ứng lại thì bị nhóm đối tượng đi ôtô đuổi theo, chặn đầu, dùng hung khí tấn công khiến M. phải nhập viện.
Ngày 14/2, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, xử lý 2 xe tải đông lạnh vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng khối lượng gần 29 tấn, ước tính trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Số thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng tiêu hủy.
Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ CATP tiến hành kiểm tra hành chính quán bar APLUS trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, qua đó phát hiện nhiều trường hợp khách dương tính với ma túy.
Công an TP.HCM nhận định đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, nên đã lập Ban Chuyên án để điều tra.
Ngày 11/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cán bộ cảnh sát giao thông đang dắt chiếc xe máy điện sát mép đường, thì bị người đàn ông đi cùng bất ngờ đẩy mạnh ra giữa đường, đúng lúc xe tải đang lao tới.
Lực lượng chức năng thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 và liên ngành QN14 kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện một số lái xe vi phạm. Thậm chí có lái xe trên người có gói chứa chất lạ nghi là cỏ Mỹ. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong tang vật đồng thời đưa lái xe đi kiểm tra ma túy.
Sau thời gian dài trinh sát, sáng 10/12, tại kho ở khu phố Ngãi Thắng (TP.HCM), lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang ba đối tượng, thu 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Cùng lúc, một tổ công tác khác khám xét kho hàng tại xã Đông Thạnh, thu thêm 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui - loại chất đang gia tăng gần đây.
Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) thừa nhận thiếu trách nhiệm khi quảng cáo kẹo Kera, nói hối hận vì làm KOL nhưng không kiểm chứng thông tin.