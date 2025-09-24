Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Clip thanh nien lai xe Volkswagen danh ong lao gay phan no hinh anh

Clip thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão gây phẫn nộ

18:29 14/9/2025 18:29 14/9/2025 Xã hội 16.7K

Ngày 14/9, mạng xã hội lan truyền clip dài 20 giây ghi một vụ hành hung tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM. Thanh niên có mâu thuẫn với người đàn ông lớn tuổi đi xe máy và xuống xe đánh người này.

Clip 10 thanh nien danh doi nam nu trong vu 'giat co hon' hinh anh

Clip 10 thanh niên đánh đôi nam nữ trong vụ 'giật cô hồn'

11:05 12/9/2025 11:05 12/9/2025 Xã hội 4.2K

Khoảng 20h ngày 7/9, trước số nhà 645 đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, một gia đình tổ chức cúng cô hồn và phát gạo từ thiện. Khi chủ nhà thắp nhang và rải tiền, nhiều người chen lấn “giật cô hồn”, từ đó xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên (khoảng 10 người) với một nam thanh niên.

Xe Mercedes 'quay' tren duong o TP.HCM hinh anh

Xe Mercedes 'quậy' trên đường ở TP.HCM

10:50 9/9/2025 10:50 9/9/2025 Xã hội 6.3K

Chiếc xe Mercedes liên tục lạng lách, tạt đầu để chặn một xe tải trên đường Lê Quang Đạo (TP.HCM), sau đó lái xe nhoài người ra ngoài cửa kính để chửi mắng tài xế xe này.

Xe dau keo vuot den do o TP.HCM hinh anh

Xe đầu kéo vượt đèn đỏ ở TP.HCM

07:08 9/9/2025 07:08 9/9/2025 Xã hội 1.9K

Tối 8/9, Phòng CSGT công an TP.HCM cho biết đã mời làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe đầu kéo vượt đèn đỏ.

Nguoi ban banh mi tu vong o TP.HCM hinh anh

Người bán bánh mì tử vong ở TP.HCM

19:03 3/9/2025 19:03 3/9/2025 Xã hội 17.9K

Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường, do không chú ý đã tông thẳng vào đuôi ô tô tải đang dừng. Vụ tai nạn khiến người này tử vong tại chỗ.

Nguoi dan ke ve nghi ngo bo chet do cho soi can hinh anh

Người dân kể về nghi ngờ bò chết do chó sói cắn

08:47 28/8/2025 08:47 28/8/2025 Xã hội 2.7K

Anh Sềnh A Vừ, Bí thư Chi bộ bản Huổi Chanh, Điện Biên kể lại sự việc. Anh cho biết, bức ảnh lan truyền trên báo chí, mạng xã hội về xác một con bò bị mất phần hậu môn, thủng lớn ở phần bụng là của gia đình ông Vàng Nềnh Dế ở bản Huổi Chanh. Chỉ trong 3 tháng trở lại đây, gia đình ông Dế mất hơn 5 con bò.

Video con be nghi bi soi an thit o Dien Bien hinh anh

Video con bê nghi bị sói ăn thịt ở Điện Biên

08:32 28/8/2025 08:32 28/8/2025 Xã hội 7.8K

Video con bê nghi bị sói ăn thịt do người dân ghi lại. Trâu bò bị sát hại đều có đặc trưng là bị tổn thương vùng bụng và hậu môn - những vị trí tấn công được cho là đặc trưng của sói.

Tau thuyen tai xa Thien Cam hu hong nang sau bao do bo hinh anh

Tàu thuyền tại xã Thiên Cầm hư hỏng nặng sau bão đổ bộ

06:31 28/8/2025 06:31 28/8/2025 Xã hội

Ngư dân chia sẻ sau bão, nhiều tàu thuyền hư hỏng. Với ngư dân miền biển không ai mà không sợ bão, cũng không ai liều mình để chống lại thiên nhiên. Với người gắn bó cả đời cùng nghề biển, con tàu không chỉ là tài sản, miếng cơm manh áo của gia đình mà còn như “người bạn” tri kỷ.

