12:18 7/6/2026
12:18 7/6/2026
Đời sống
4.4K
Hình ảnh bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ken đặc người trong chiều 6/6 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo anh Văn Trọng (chủ nhân đoạn clip), lượng khách tăng đột biến do trùng cuối tuần, nắng nóng và thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè
15:06 7/6/2026
15:06 7/6/2026
Đời sống
3.9K
Đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh niên hối hả cào lúa giúp một cụ bà trước cơn mưa bất chợt đang nhận được nhiều lời khen. Anh Quân Nguyễn, chủ nhân video, cho biết mọi việc diễn ra hoàn toàn tình cờ khi anh em vừa ghé nhà chơi vào chiều 4/6.
17:58 7/6/2026
17:58 7/6/2026
Đời sống
15.8K
Màn so tài đẩy gậy giữa một du khách nước ngoài và cô gái người Thái tại phố đi bộ Mộc Châu đang gây chú ý trên mạng xã hội. Dù có lợi thế lớn về thể hình, vị khách vẫn tỏ ra khá vất vả khi phải duy trì tư thế ngồi xổm và đối đầu với đối thủ nhỏ con nhưng giàu kinh nghiệm trong môn thể thao dân gian này.
06:10 8/6/2026
06:10 8/6/2026
Đời sống
1.6K
Khoảnh khắc chàng trai Đức nói lời yêu thương với vợ trên lễ đường khiến nhiều người cảm động.
08:30 8/6/2026
08:30 8/6/2026
Đời sống
1.4K
Chuyến ghe tưởng chỉ mất vài chục phút lại liên tục gặp sự cố, mang đến những khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa hài hước cho đoàn rước dâu.
17 giờ trước
16:06 8/6/2026
Đời sống
Trần xi măng thi công cách đây 3-4năm bất ngờ đổ sập khiến gia chủ ở Thanh Hóa lo lắng.
19 giờ trước
13:38 8/6/2026
Đời sống
4.0K
Trận động đất 7,8 độ richter vào sáng 8/6 làm rung chuyển một vùng ở Philippines, gây nên cảnh hỗn loạn.
20 giờ trước
13:17 8/6/2026
Đời sống
7.1K
Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip tố cáo từ một nữ khách hàng, phản ánh bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội).
06:00 7/6/2026
06:00 7/6/2026
Đời sống
6.3K
Trong 2 tháng hè, mẹ chồng chị Ngọc (Hà Nội) chăm sóc 5 đứa cháu. Nhiều lần, bà tỏ rõ sự bất lực vì độ nghịch ngợm của "khối nghỉ hè".
11:08 6/6/2026
11:08 6/6/2026
Đời sống
2.2K
Nhận được sự ủng hộ từ các con riêng của chồng, người mẹ mới cảm thấy rất xúc động.