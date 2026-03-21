6 giờ trước
15:20 21/3/2026
Thế giới
6.8K
Một cuộc điều tra của CNN cho thấy Mỹ và Israel đã tìm cách vô hiệu hóa phần lớn kho vũ khí của Iran, bao gồm cả các bệ phóng tên lửa, bằng cách tập trung không kích vào lối vào các cơ sở ngầm.
10 giờ trước
11:04 21/3/2026
Thế giới
13.8K
Nguồn tin Mỹ cho biết Iran đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia, song không gây thiệt hại. Theo thông tin từ phía Mỹ, một quả gặp sự cố, quả còn lại bị đánh chặn nhưng kết quả chưa được xác nhận.
10 giờ trước
11:04 21/3/2026
Thế giới
5.0K
Video nhân chứng ghi lại cảnh lửa lớn và khói đen cuồn cuộn tại một cơ sở ngoại giao Mỹ gần sân bay Baghdad, trong bối cảnh nguồn tin an ninh xác nhận nơi này vừa hứng chịu đợt tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Iran.
14 giờ trước
07:04 21/3/2026
Thế giới
4.1K
Đoạn video được ghi lại từ góc nhìn của những thủy thủ may mắn sống sót sau khi tàu Mayuree Naree bị tấn công trong Eo biển Hormuz và bốc cháy.
09:05 20/3/2026
09:05 20/3/2026
Thế giới
16.3K
Tên lửa của Iran đã đánh trúng tổ hợp nhà máy lọc dầu Bazan tại Haifa (Israel) trong ngày 19/3. Đội cứu hộ được điều động tới hiện trường để xử lý hậu quả. Video được CNN xác thực cho thấy sau khi tình hình được kiểm soát, khói vẫn bốc lên từ nhà máy.
09:24 20/3/2026
09:24 20/3/2026
Thế giới
24.4K
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã bắn trúng tiêm kích F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không. Lực lượng này vừa công bố đoạn video ghi lại thời điểm tiêm kích bị đánh trúng.
11:35 20/3/2026
11:35 20/3/2026
Thế giới
20.6K
Cả Israel và Iran đều tuyên bố thực hiện các đợt tấn công mới nhằm vào lãnh thổ của nhau trong ngày 20/3. Trong khi tiếng nổ liên tục vang lên ở Tehran - thủ đô của Iran, miền bBIsrael cũng rung chuyển và đảo lộn.
18:50 20/3/2026
18:50 20/3/2026
Thế giới
28.1K
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đăng video cho thấy hình ảnh đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei kể từ sau khi ông trở thành Lãnh tụ Tối cao Iran ngày 9/3.
19:33 20/3/2026
19:33 20/3/2026
Thế giới
18.5K
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã triển khai đợt tấn công thứ 66 trong chiến dịch “Lời hứa chân thật 4”, tiến hành phản kích quy mô lớn bằng nhiều loại tên lửa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel cùng các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực.
16:47 19/3/2026
16:47 19/3/2026
Thế giới
8.2K
Đoạn video do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đăng tải trên nền tảng X vào cuối ngày 18/3 phần nào cho thấy tình cảnh của dân thường tại Iran tại thời điểm này. Khi những cuộc không kích vẫn tiếp tục dội xuống bất kể ngày đêm, nhiều dân thường đang rơi vào cảnh đảo lộn cuộc sống, thậm chí là chứng kiến bi kịch có thể ập đến với gia đình bất cứ lúc nào.