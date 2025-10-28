9 phút trước
20:49 28/10/2025
Thế giới
Sau bài phát biểu đầy khí thế trước hàng nghìn binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington, Tổng thống Donald Trump bất ngờ khuấy động không khí bằng điệu nhảy “YMCA” quen thuộc - dấu ấn đặc trưng trong các sự kiện của ông.
3 giờ trước
17:34 28/10/2025
Thế giới
Một số tòa nhà đã đổ sập và hệ thống điện bị cắt sau trận động đất 6,1 độ richter xảy ra tại quận Sındırgı, tỉnh Balıkesir, Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất cũng gây rung lắc mạnh lan đến Istanbul và các tỉnh lân cận khiến người dân tháo chạy giữa đêm.
17:25 27/10/2025
17:25 27/10/2025
Thế giới
2.8K
Chiều 26/10, hàng loạt vụ nổ liên tiếp rung chuyển khu KK Park ở Myawaddy khi quân đội Myanmar phối hợp lực lượng BGF cho nổ tung nhiều tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo. Các mảnh vỡ được cho là kim loại từ khu vực vụ nổ rơi xuống nhà vệ sinh của một hộ dân và một số địa điểm gần đó.
11:05 26/10/2025
11:05 26/10/2025
Thế giới
3.0K
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự lễ tiếp đón tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) sáng 26/10, chính thức bắt đầu chuyến công du châu Á.
09:39 25/10/2025
09:39 25/10/2025
Thế giới
1.7K
Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ vì cách phản hồi thẳng thắn với phóng viên nước ngoài khi ông không hiểu được những gì họ nói.
07:44 25/10/2025
07:44 25/10/2025
Thế giới
1.4K
Cánh Đông Nhà Trắng đang bị phá dỡ dù kế hoạch xây phòng khánh tiết mới trị giá 250 triệu USD chưa được đệ trình. Tổ chức Bảo tồn Di sản Quốc gia Mỹ đã gửi thư yêu cầu dừng phá dỡ.
17:04 24/10/2025
17:04 24/10/2025
Thế giới
45.5K
Sau khi quân đội Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo KK Park, hàng nghìn người liều mình vượt sông Moei bằng thùng xốp, mang theo hành lý, tìm đường sang Thái Lan.
15:00 24/10/2025
15:00 24/10/2025
Thế giới
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết hợp tác quân sự giữa đất nước ông và Nga sẽ "tiến triển không ngừng".
17:21 23/10/2025
17:21 23/10/2025
Thế giới
Các video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc tù nhân La Santé hét lớn và dọa giết ông Sarkozy: “Chúng tôi biết tất cả. ông Sarkozy bị biệt giam tại đây. Chúng tôi sẽ trả thù cho Gaddafi. hãy trả lại hàng tỷ USD”.
11:03 23/10/2025
11:03 23/10/2025
Thế giới
1.3K
Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) xác nhận ngày 21/10, một tàu hải quân Pakistan vừa thu giữ lượng ma túy trị giá hơn 972 triệu USD từ hai thuyền buồm di chuyển trên Biển Ả Rập.