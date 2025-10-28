Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Boeing 747 gay doi, chim nua than duoi bien hinh anh

Boeing 747 gãy đôi, chìm nửa thân dưới biển

11:48 20/10/2025 11:48 20/10/2025 Thế giới 11.0K

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Boeing 747 mang logo của hãng ACT Airlines bị ngập một phần trong nước, nằm sát tường chắn sóng của sân bay, phần mũi và đuôi máy bay bị tách rời sau cú trượt khỏi đường băng. Máy bay lao xuống biển khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Hong Kong ngày 20/10.

Sieu bao Ha Long quan thao quan dao Izu cua Nhat Ban hinh anh

Siêu bão Hạ Long quần thảo quần đảo Izu của Nhật Bản

13:58 9/10/2025 13:58 9/10/2025 Thế giới 3.1K

Siêu bão Halong đã đổ bộ vào quần đảo Izu của Nhật Bản sáng 9/10, mang theo mưa lớn và gió giật dữ dội. Cơ quan khí tượng kêu gọi người dân trên quần đảo khẩn trương sơ tán, đồng thời cảnh báo gió giật cực mạnh có thể làm hư hại nhà cửa và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng.

Du khach loi bang tuyet sau tran bao gan Everest hinh anh

Du khách lội băng tuyết sau trận bão gần Everest

09:57 7/10/2025 09:57 7/10/2025 Thế giới 2.0K

Đoạn video do nhân chứng ghi lại sau trận bão tuyết gần núi Everest trong ngày 4-5/10 cho thấy hàng trăm du khách lội bộ trong lớp tuyết dày đặc ở sườn phía đông ngọn núi. Gần 1.000 người từng bị mắc kẹt, nhiều nhóm đã được lực lượng cứu hộ hướng dẫn đến nơi an toàn.

Bao Matmo 'nhan chim' nhieu tuyen pho Quang Dong hinh anh

Bão Matmo 'nhấn chìm' nhiều tuyến phố Quảng Đông

09:57 6/10/2025 09:57 6/10/2025 Thế giới 1.9K

Sau khi đổ bộ với sức gió giật cấp 14 vào ngày 5/10, bão Matmo đã gây mưa lớn cuốn một số tàu thuyền dạt vào bờ và khiến nhiều tuyến phố ở Quảng Đông chìm trong biển nước. Hàng loạt ôtô bị ngập sâu quá nửa bánh, giao thông tê liệt và cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Tong thong Han Quoc quang ba APEC cung G-Dragon, Jang Won Young hinh anh

Tổng thống Hàn Quốc quảng bá APEC cùng G-Dragon, Jang Won Young

15:49 3/10/2025 15:49 3/10/2025 Thế giới 2.9K

Ngày 2.10, Ủy ban APEC 2025 Hàn Quốc đã công bố video quảng bá mới, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao của xứ kim chi như nam ca sĩ thần tượng G-Dragon (Big Bang), nữ thần tượng Jang Won Young (IVE), cựu danh thủ bóng đá Park Ji Sung, đạo diễn Park Chan Wook, và cả Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Israel chan doan tau vien tro, Greta Thunberg bi ap giai hinh anh

Israel chặn đoàn tàu viện trợ, Greta Thunberg bị áp giải

09:37 2/10/2025 09:37 2/10/2025 Thế giới

Một video do Israel công bố cho thấy Greta Thunberg ngồi giữa binh sĩ vũ trang sau khi hải quân nước này chặn nhiều tàu thuộc đoàn viện trợ Gaza vào tối ngày 1/10. Trong thông điệp đăng kèm video, cơ quan này khẳng định nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg cùng nhóm bạn “an toàn và khỏe mạnh”.

Nguoi dan Philippines hoang loan khi mat dat rung chuyen hinh anh

Người dân Philippines hoảng loạn khi mặt đất rung chuyển

11:14 1/10/2025 11:14 1/10/2025 Thế giới 6.3K

Một trận động đất mạnh với cường độ 6,9 đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines vào đêm 30/9, khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường, làm hư hại một nhà thờ bằng đá và gây mất điện tại một số khu vực. Tâm chấn nằm cách thành phố Bogo, tỉnh Cebu khoảng 17 km về phía đông bắc.

Nha tho tai Philippines rung lac du doi trong dong dat hinh anh

Nhà thờ tại Philippines rung lắc dữ dội trong động đất

08:30 1/10/2025 08:30 1/10/2025 Thế giới 3.7K

Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Cebu, miền trung Philippines đêm 30/9 khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng trong khu vực. Người dân Philippines cho biết một số nhà thờ đã bị sập một phần và một số trường học buộc phải sơ tán vì trận động đất.

Ukraine tuyen bo ban ha tram radar Nga hinh anh

Ukraine tuyên bố bắn hạ trạm radar Nga

19:24 25/9/2025 19:24 25/9/2025 Thế giới 1.1K

Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã phá hủy hai máy bay vận tải An-26 và hai trạm radar của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea.

Trung Quoc khoe tiem kich tang hinh cat - ha canh tren tau san bay hinh anh

Trung Quốc khoe tiêm kích tàng hình cất - hạ cánh trên tàu sân bay

05:51 24/9/2025 05:51 24/9/2025 Thế giới 3.0K

Ngày 22/9, Hải quân Trung Quốc (PLAN) công bố video cho thấy lần đầu tiên ba loại máy bay chủ lực: tiêm kích tàng hình J-35, tiêm kích J-15T và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 đồng loạt cất - hạ cánh trên tàu sân bay Phúc Kiến, con tàu đầu tiên của nước này được trang bị máy phóng điện từ hiện đại.

Nguoi dan Tham Quyen tich tru luong thuc, chat cay phong sieu bao Ragasa hinh anh

Người dân Thâm Quyến tích trữ lương thực, chặt cây phòng siêu bão Ragasa

15:38 23/9/2025 15:38 23/9/2025 Thế giới 3.5K

Ngày 23/9, cư dân Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khẩn trương tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa. Tại nhiều khu vực, công nhân được huy động chặt hạ cây xanh dễ đổ, trong khi nhân viên các cửa hàng dán băng keo chằng chịt trên cửa kính nhằm giảm nguy cơ vỡ kính và hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

