Bao Kalmaegi do bo, can quet Philippines hinh anh

Bão Kalmaegi đổ bộ, càn quét Philippines

10:33 4/11/2025 10:33 4/11/2025 Thế giới 4.8K

Mang theo sức gió gần 120 km/h và mưa lớn kéo dài, bão Kalmaegi tràn vào miền Đông Philippines, gây mưa lớn, gió giật dữ dội và thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, hạ tầng.

Toa thap trung co o Rome do sap hinh anh

Tòa tháp trung cổ ở Rome đổ sập

10:06 4/11/2025 10:06 4/11/2025 Thế giới 1.5K

Tòa tháp có từ thời trung cổ Torre dei Conti nằm ở thành phố Rome (Italy) vừa bị đổ sập một phần trong lúc hoạt động trùng tu đang diễn ra. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến một công nhân thiệt mạng và 3 công nhân khác bị thương.

Pho tong thong My JD Vance gay sot hinh anh

Phó tổng thống Mỹ JD Vance gây sốt

11:16 2/11/2025 11:16 2/11/2025 Thế giới

Dịp lễ Halloween năm nay, phó tướng của ông Trump - Phó tổng thống Mỹ JD Vance - gây sốt mạng xã hội với màn hóa trang thành chính mình. Ông Vance đội tóc giả, tự hóa trang thành hình ảnh châm biếm "JD béo tóc xoăn" mà một số cư dân mạng từng sử dụng.

Cac nha lanh dao nang ly chuc mung tai Hoi nghi APEC hinh anh

Các nhà lãnh đạo nâng ly chúc mừng tại Hội nghị APEC

09:01 1/11/2025 09:01 1/11/2025 Thế giới 2.3K

Khoảng 400 khách mời, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney... dự tiệc chiêu đãi APEC tại cố đô Gyeongju. Các nhà lãnh đạo cùng nâng ly chúc mừng trước thông điệp hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

TT Trump bat tay Chu tich Tap Can Binh sau 6 nam hinh anh

TT Trump bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình sau 6 năm

09:54 30/10/2025 09:54 30/10/2025 Thế giới 5.3K

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay và cùng chụp ảnh trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Ông Trump bày tỏ kỳ vọng “cuộc gặp sẽ rất thành công”, đồng thời nhận xét Chủ tịch Tập là “một nhà đàm phán cứng rắn”. Đáp lại, ông Tập Cận Bình cho biết ông “rất vui mừng” khi được gặp lại Tổng thống Mỹ sau nhiều năm.

Jamaica hoang tan sau sieu bao Melissa lich su hinh anh

Jamaica hoang tàn sau siêu bão Melissa lịch sử

08:08 30/10/2025 08:08 30/10/2025 Thế giới 1.9K

Siêu bão Melissa - cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Jamaica - càn quét hòn đảo với sức gió dữ dội, cuốn sập nhà cửa, nhấn chìm làng chài và khiến hơn nửa triệu người mất điện. Chính phủ buộc phải ban bố tình trạng thảm họa toàn quốc khi hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Can canh My khong kich 4 tau nghi cho ma tuy hinh anh

Cận cảnh Mỹ không kích 4 tàu nghi chở ma túy

08:05 29/10/2025 08:05 29/10/2025 Thế giới 1.2K

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa cung cấp thông tin và hình ảnh về cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào bốn tàu nghi chở ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương. Tổng cộng 14 nghi phạm vận chuyển ma túy thiệt mạng.

Khoanh khac tiem kich cua My lao xuong bien Dong hinh anh

Khoảnh khắc tiêm kích của Mỹ lao xuống biển Đông

07:56 29/10/2025 07:56 29/10/2025 Thế giới 6.8K

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tiêm kích F/A-18F Super Hornet của quân đội Mỹ gặp sự cố lao xuống Biển Đông ngày 26/10, khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay USS Nimitz. Góc quay của video được cho là từ tàu sân bay.

Loat vu no 'nhu phao hoa' tai o lua dao KK Park hinh anh

Loạt vụ nổ 'như pháo hoa' tại ổ lừa đảo KK Park

17:25 27/10/2025 17:25 27/10/2025 Thế giới 4.6K

Chiều 26/10, hàng loạt vụ nổ liên tiếp rung chuyển khu KK Park ở Myawaddy khi quân đội Myanmar phối hợp lực lượng BGF cho nổ tung nhiều tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo. Các mảnh vỡ được cho là kim loại từ khu vực vụ nổ rơi xuống nhà vệ sinh của một hộ dân và một số địa điểm gần đó.

Tu nhan doa giet cuu Tong thong Phap Nicolas Sarkozy hinh anh

Tù nhân dọa giết cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

17:21 23/10/2025 17:21 23/10/2025 Thế giới

Các video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc tù nhân La Santé hét lớn và dọa giết ông Sarkozy: “Chúng tôi biết tất cả. ông Sarkozy bị biệt giam tại đây. Chúng tôi sẽ trả thù cho Gaddafi. hãy trả lại hàng tỷ USD”.

Boeing 747 gay doi, chim nua than duoi bien hinh anh

Boeing 747 gãy đôi, chìm nửa thân dưới biển

11:48 20/10/2025 11:48 20/10/2025 Thế giới 11.0K

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Boeing 747 mang logo của hãng ACT Airlines bị ngập một phần trong nước, nằm sát tường chắn sóng của sân bay, phần mũi và đuôi máy bay bị tách rời sau cú trượt khỏi đường băng. Máy bay lao xuống biển khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Hong Kong ngày 20/10.

