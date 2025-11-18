Tổng thống Trump tặng quà cho trẻ em thu hút người xem
“Tên bác là Donald”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với nhóm trẻ tới thăm Nhà Trắng, theo đoạn video được cố vấn truyền thông Nhà Trắng chia sẻ.
Đoạn video mang chủ điểm mùa thu nằm trong loạt video khắc họa vẻ đẹp bốn mùa mang tên “Mother Nature” (Mẹ thiên nhiên) do Vương phi lên ý tưởng thực hiện.
Ngày 15/11, một cây cầu tại mỏ coban ở phía đông nam Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị sập, khiến ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng. Hình ảnh do văn phòng tỉnh của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia của Congo (CNDH) gửi cho AFP cho thấy thợ mỏ đang đào bới tìm thi thể trong rãnh nước, với ít nhất 17 thi thể được đặt trên mặt đất gần đó.
Blue Origin của Jeff Bezos lập cột mốc mới khi tên lửa New Glenn cất cánh từ Cape Canaveral sau nhiều ngày trì hoãn. Tên lửa hai tầng dùng 7 động cơ BE-4, đưa hai vệ tinh NASA lên quỹ đạo và lần đầu hạ cánh tầng đẩy tái sử dụng xuống Đại Tây Dương.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại ngôi chùa Vĩnh Thanh, có lịch sử hơn 1.500 năm, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào sáng 12/11. Video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy tòa tháp nhiều tầng bên trong chùa bị ngọn lửa bao trùm từ trên xuống dưới, bốc khói nghi ngút và thiêu rụi nhiều phần công trình.
Chiếc máy bay vận tải C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở 20 người gặp nạn sau khi cất cánh từ Azerbaijan và rơi xuống lãnh thổ Gruzia ngày 11/11. Video hiện trường cho thấy máy bay xoay nhiều vòng trên không, dầu phụt ra từ hai cánh và nhiều mảnh vỡ rơi xuống đất trước khi phần thân chính bốc cháy khi chạm đất.
Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi mời Erika Kirk lại gần để hôn má trong lễ tuyên thệ tân Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ hôm 10/11 (giờ địa phương), kéo theo nhiều bình luận trái chiều.
Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc ngoạn mục khi sườn núi bất ngờ sạt lở, đất đá đổ ầm xuống sông cuốn theo toàn bộ kết cấu cầu Hồng Kỳ (Tứ Xuyên, Trung Quốc), khiến trụ cầu nghiêng đổ và biến mất trong làn bụi mù chỉ sau vài giây.
Một chiếc ôtô phát nổ khi dừng chờ đèn đỏ ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khiến ít nhất 13 người chết, 24 người bị thương, nhiều thi thể biến dạng.
Angeline Jolie đã có chuyến thăm tới Mykolaiv và Kherson (Ukraine) vào đầu tháng 11 để gặp gỡ các gia đình đang sinh sống tại khu vực tiền tuyến, nơi bà mô tả là chịu sự kiểm soát nặng nề của các drone không khác gì "sở thú người".
Trong trận đấu gặp Washington Commanders tại Northwest Stadium hôm 9/11, cầu thủ NFL St. Brown đã thực hiện “Trump Dance” ngay sau khi ghi touchdown trước sự hiện diện của ông Trump. Anh lướt qua vạch endzone, đứng dậy, giơ tay chỉ lên rồi chỉ về khán đài. Ba đồng đội lập tức tham gia cùng anh trước khi anh trở lại sideline.