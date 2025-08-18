06:06 16/8/2025
06:06 16/8/2025
Thế giới
36.1K
Sau khi xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo trao nhau cái bắt tay thân thiện trên thảm đỏ tại đường băng. Tổng thống Nga Vladimir Putin bước lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm.
22:50 15/8/2025
22:50 15/8/2025
Thế giới
6.9K
Tổng thống Vladimir Putin đã tới thăm một nhà máy chế biến và tinh chế dầu cá địa phương khi dừng chân ở Magadan, vùng Viễn Đông Nga, trước khi tiếp tục hành trình đến hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska.
15:26 14/8/2025
15:26 14/8/2025
Thế giới
1.9K
Video cho thấy ghế phóng ở buồng sau tiêm kích F-15D của Không quân Mỹ bất ngờ kích hoạt khi máy bay đang lăn bánh, khiến hành khách - được cho là một sĩ quan - bị hất văng ra ngoài.
07:39 8/8/2025
07:39 8/8/2025
Thế giới
1.0K
Một chiếc MiG-29 của Ukraine thả quả bom dẫn đường GBU-62 do Mỹ sản xuất xuống sở chỉ huy cấp đại đội của Liên bang Nga tại vùng Zaporizhzhia, khiến cơ sở này bị phá hủy hoàn toàn.
08:40 6/8/2025
08:40 6/8/2025
Thế giới
Một trận lũ quét dữ dội đã bất ngờ tràn qua làng Dharali - ngôi làng nhỏ nằm trên dãy Himalaya ở phía Bắc Ấn Độ - vào chiều ngày 5/8 khiến nhiều người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng.
09:40 5/8/2025
09:40 5/8/2025
Thế giới
Một binh sĩ tham gia chiến dịch phòng thủ cho biết đơn vị vận hành UAV của Nga đã chặn được tín hiệu từ UAV của Ukraine và báo cáo vị trí và mục tiêu chỉ định cho đơn vị phòng không. Sau đó, các binh sĩ phòng không vào vị trí phòng thủ và nổ súng vào các UAV đang tiến đến.
15:50 3/8/2025
15:50 3/8/2025
Thế giới
4.6K
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/8 dẫn báo cáo từ Nhóm Ứng phó với núi lửa phun trào ở Kamchatka cho biết vụ phun trào xảy ra vào lúc 4 giờ 50 sáng 3/8, theo giờ địa phương, tạo ra một cột tro cao 6.000 m bốc lên từ đỉnh núi cao 1.856 m so với mực nước biển.
17:28 31/7/2025
17:28 31/7/2025
Thế giới
8.9K
Máy bay chiến đấu hiện đại F-35C của Mỹ rơi xuống vùng nông thôn gần căn cứ Lemoore vào sáng ngày 30/7 (giờ địa phương). Vụ cháy dữ dội, phi công bung dù thoát hiểm an toàn. Nguyên nhân đang được điều tra.
21:18 30/7/2025
21:18 30/7/2025
Thế giới
10.5K
Cảnh quay cho thấy khoảnh khắc sóng thần tràn vào Severo-Kurilsk sau trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, Nga ngày 30/7.
17:47 30/7/2025
17:47 30/7/2025
Thế giới
55.9K
Cảnh báo sóng thần được phát đi sau động đất gần Kamchatka khiến Fukushima - nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân năm 2011 - buộc phải sơ tán nhân viên tại khu vực thấp lên vùng an toàn.