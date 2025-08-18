Một đoạn video hé lộ hình ảnh được cho là của nghi phạm - một người đàn ông cầm súng ngắn, chạy qua bãi đỗ xe từ cổng chính dẫn vào khu chợ tại Bangkok ngày 28/7. Trong khi đó, một đoạn video từ camera an ninh ghi lại tại hiện trường cho thấy khung cảnh hỗn loạn khi hàng loạt tiếng súng vang lên.