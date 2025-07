Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phong Lai để điều tra hành vi buôn bán hàng giả. Trước đó, cơ quan công an kiểm tra, phát hiện điểm kinh doanh do Nguyễn Phong Lai làm đại diện có hơn 79.000 quyển sách giáo khoa giả, trị giá hơn 1,3 tỉ đồng.