Israel hứng loạt tên lửa sau tuyên bố ngừng bắn
Chỉ ít giờ sau tuyên bố ngừng bắn tạm thời của Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump, bầu trời Tel Aviv lại sáng rực bởi nhiều vụ đánh chặn tên lửa của các đợt tấn công mới.
Hàng nghìn người đổ ra đường ở Tehran giữa đêm, hô vang khẩu hiệu sau khi Iran tuyên bố ngừng bắn vì đã đạt được chiến thắng trong cuộc chiến mà truyền thông Iran cáo buộc do Mỹ và Israel gây ra.
Trước hạn chót áp đặt, ông Trump tuyên bố có thể phá hủy cầu, nhà máy điện Iran chỉ trong một đêm, nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở eo biển Hormuz.
Hình ảnh do Iran công bố cho thấy xác máy bay và cảnh nổ súng vào mục tiêu trên không tại Isfahan, song giới quan sát vẫn chưa thể xác nhận loại khí tài và thời điểm ghi hình.
Đoạn video do tổ chức Lưỡi liềm đỏ công bố cho thấy các nhân viên cứu nạn rà soát hiện trường với nhiều tòa nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công xảy ra rạng sáng 7/4.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tên lửa Iran đánh trúng trực diện vào một tòa nhà dân cư tại Haia (Israel). Vụ tấn công khiến nhiều người bị thương, đồng thời dấy lên lo ngại vẫn còn nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của công trình bị sập một phần.
Giới chức Iran cho biết các cuộc tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 170 người bị thương.
Ông Trump đăng video trên nền tảng Truth Social cho thấy hình ảnh một cuộc không kích tiến hành trên lãnh thổ Iran. Tổng thống Mỹ tuyên bố nhiều lãnh đạo quân sự tại Iran đã “bị loại bỏ” trong cuộc không kích quy mô lớn tại Tehran.
Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không Iran bắn hạ máy bay A-10 'Warthog' của Mỹ.
Video cho thấy một tên lửa siêu vượt âm Iran vượt qua loạt đánh chặn dày đặc của Israel, khi hệ thống phòng không phóng khoảng 12 đạn liên tiếp nhưng vẫn không thể ngăn mục tiêu lao thẳng xuống khu vực bảo vệ.
Video chưa kiểm chứng được RT đăng tải cho thấy lực lượng Iran khai hỏa vào hai trực thăng Mỹ đang tìm kiếm tổ lái F-15E bị rơi. Theo CBS, ít nhất một trực thăng trúng đạn súng bộ binh, khiến một số thành viên phi hành đoàn bị thương.