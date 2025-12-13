'Hoa khôi bắn súng' trượt huy chương SEA Games 33
Sáng 13/12, Phí Thanh Thảo (21 tuổi) bước vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Tâm lý và phong độ không tốt, "hoa khôi bắn súng" đã để vụt mất tấm huy chương ở SEA Games 33.
Có phần tâm lý và liên tục bắn dưới 10 ở những lượt quyết định, Mộng Tuyền chỉ giành được HCĐ 10 m súng trường hơi cá nhân nữ sáng 13/12.
Tiền vệ Reo Hatate của Celtic bất ngờ trở thành tâm điểm bởi màn khởi động lạ mắt khiến khán giả bật cười và mạng xã hội xôn xao.
Sáng 13/12, người dân Ấn Độ được nhìn thấy đứng chật kín ở sân bay Kolkata để chào đón Lionel Messi trong chuyến lưu diễn kéo dài 3 ngày cùng hai đồng đội Luis Suerez và Rodrigo De Paul.
Tối 12/12, U22 Indonesia thắng U22 Myanmar 3-1 nhưng bị loại khỏi SEA Games 33 do ghi ít bàn thắng hơn U22 Malaysia.
Tối 12/12, sau khi đánh bại Indonesia 3-0 (25-20, 25-13, 25-19), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành vé vào chơi trận bán kết tại SEA Games 33.
Chiều tối 11/12, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc hạ Myanmar 2-0 để giành tấm vé vào vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Tối 12/12, Nguyễn Quang Thuấn bứt phá mạnh mẽ để về nhất nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.
Các CĐV có mặt tại sân Rajamangala đều tỏ ra phấn khích và tin rằng U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Chiều tối 11/12, U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0 để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với tư cách đầu bảng B.
Chia sẻ sau trận thắng thuyết phục U22 Malaysia, Đình Bắc cho biết màn trình diễn của U22 Việt Nam là thành quả xứng đáng cho nỗ lực luyện tập suốt một tuần qua của toàn đội.