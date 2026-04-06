07:13 5/4/2026
Ông Trump đăng video trên nền tảng Truth Social cho thấy hình ảnh một cuộc không kích tiến hành trên lãnh thổ Iran. Tổng thống Mỹ tuyên bố nhiều lãnh đạo quân sự tại Iran đã “bị loại bỏ” trong cuộc không kích quy mô lớn tại Tehran.
08:46 5/4/2026
Giới chức Iran cho biết các cuộc tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 170 người bị thương.
14:27 4/4/2026
Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không Iran bắn hạ máy bay A-10 'Warthog' của Mỹ.
10:51 4/4/2026
Video cho thấy một tên lửa siêu vượt âm Iran vượt qua loạt đánh chặn dày đặc của Israel, khi hệ thống phòng không phóng khoảng 12 đạn liên tiếp nhưng vẫn không thể ngăn mục tiêu lao thẳng xuống khu vực bảo vệ.
08:01 4/4/2026
Video chưa kiểm chứng được RT đăng tải cho thấy lực lượng Iran khai hỏa vào hai trực thăng Mỹ đang tìm kiếm tổ lái F-15E bị rơi. Theo CBS, ít nhất một trực thăng trúng đạn súng bộ binh, khiến một số thành viên phi hành đoàn bị thương.
07:50 4/4/2026
Truyền thông nhà nước Iran cho biết hệ thống phòng không đã khai hỏa vào một máy bay A-10 bị coi là “đối phương” tại vùng biển phía nam gần eo biển Hormuz. Cùng ngày, New York Times đưa tin thêm một chiến đấu cơ Mỹ gặp nạn ở khu vực Vịnh, phi công duy nhất đã được giải cứu.
09:34 3/4/2026
IRGC cũng công bố một video được cho là ghi lại khoảnh khắc một tiêm kích "của đối phương" bị tấn công ở phía nam đảo Qeshm và rơi xuống biển. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này.
08:27 3/4/2026
Các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã phá hủy cây cầu cao nhất Trung Đông, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đưa Iran “trở về thời kỳ đồ đá”.
06:03 3/4/2026
Video được ông Trump đăng tải lên Truth Social ngày 31/3. Hình ảnh trong video cho thấy chữ “TRUMP” bằng vàng gắn ở mặt trước tòa nhà. Bên trong công trình, nội thất mạ vàng xuất hiện khá nhiều, thể hiện thị hiếu thẩm mỹ của ông Trump.
15:02 2/4/2026
Các video mới xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của chuyên trang phân tích thông tin quân sự The War Zone. Những hình ảnh được người dân ghi lại tại Israel cho thấy có khả năng Iran đã phát triển những loại tên lửa tiên tiến có khả năng né đạn phòng không.