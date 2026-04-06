Cảnh tan hoang ở Tehran và Zanjan sáng 31/3

17:28 31/3/2026 Thế giới

Các hình ảnh do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ và hãng tin IRNA ghi lại cho thấy quang cảnh đổ nát tại hai thành phố Tehran và Zanjan trong sáng 31/3 sau các cuộc không kích dữ dội của Mỹ và Israel diễn ra trong đêm.

Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ tới Trung Đông

12:46 31/3/2026 Thế giới

Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông, khi Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến 31 có mặt tại khu vực. Các đơn vị viễn chinh của Thủy quân Lục chiến Mỹ là lực lượng phản ứng nhanh, được huấn luyện để triển khai linh hoạt nhiều loại nhiệm vụ, từ tấn công đổ bộ, sơ tán khẩn cấp đến tác chiến cường độ cao, với đầy đủ trang bị và hỏa lực đi kèm.

Ông Trump tung video 'biển lửa' tại Iran giữa đợt tấn công mới

09:13 31/3/2026 Thế giới

Ông Trump đã đăng tải một đoạn video ghi lại loạt vụ nổ lớn ngay sau khi xuất hiện thông tin về đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Đoạn clip cho thấy nhiều quả cầu lửa và cột khói bốc lên dữ dội, thắp sáng bầu trời đêm tại một khu vực đồi núi. Tuy ông Trump không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể của các vụ nổ, RT cho là các cuộc không kích tại Isfahan.

Mỹ tung video không kích Iran, USS Tripoli áp sát chiến trường

08:39 31/3/2026 Thế giới

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố video ghi lại các đợt không kích nhằm vào mục tiêu được cho là các tàu chiến và máy bay tại Iran, đồng thời xác nhận tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng mang theo khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ đã có mặt tại Ấn Độ Dương.

Nhà máy lọc dầu của Israel bốc cháy dữ dội

18:30 30/3/2026 Thế giới

Ngày 30/3, khói đen dày đặc bốc lên từ khu phức hợp nhà máy lọc dầu Bazan nằm ở thành phố Haifa (Israel). Theo điều tra ban đầu, mảnh vỡ sau vụ đánh chặn tên lửa thành công rơi xuống bồn chứa nhiên liệu, gây ra vụ cháy. Mái của một tòa nhà trong khu phức hợp cũng bốc cháy vì mảnh vỡ. Vụ cháy đã được lực lượng cứu hộ kiểm soát thành công và không gây ra thương vong.

Video Mỹ không kích tàu biển Iran

08:51 29/3/2026 Thế giới

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/3 đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu hải quân Iran kèm tuyên bố: “Trong nhiều thập kỷ, các tàu Iran đã đe dọa và quấy rối hoạt động vận tải toàn cầu tại khu vực, nhưng điều đó giờ đã chấm dứt”.

Lính cứu hộ gục ngã trước thi thể người thân ở Iran

11:01 28/3/2026 Thế giới

Một nhân viên cứu hộ Iran đã phải thực hiện nhiệm vụ đau đớn khi đi tìm thi thể của chính người thân trong gia đình mình dưới đống đổ nát. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ước tính ít nhất 1.900 người đã thiệt mạng và 20.000 người bị thương tại Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào nước này bắt đầu gần bốn tuần trước.

Bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv

07:13 28/3/2026 Thế giới

Vài phút sau khi quân đội Israel cảnh báo phát hiện tên lửa Iran bay tới, nhóm phóng viên CNN đã chứng kiến bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv (Israel) ở thời điểm ngay trước nửa đêm 27/3 theo giờ địa phương.

Dội hỏa lực ban đêm, Israel phá hủy kho tên lửa Iran

14:06 27/3/2026 Thế giới

Tại khu vực miền Tây Iran, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở liên quan mà Israel gọi là “mạng lưới hỏa lực” của Iran, bao gồm các bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa. Theo phía Israel, những mục tiêu này được đánh giá là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”, do có khả năng phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.

Chạy đua cứu nạn sau không kích ở tây Iran

16:33 26/3/2026 Thế giới

Lực lượng Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát tại tỉnh Lorestan sau các cuộc không kích, trong bối cảnh nhiều khu vực bị san phẳng và nguy cơ thương vong tiếp tục gia tăng.

Tên lửa phóng từ Lebanon vào lãnh thổ Israel

14:01 26/3/2026 Thế giới

Hình ảnh đã được Al Jazeera xác thực cho thấy những loạt rocket đánh chặn xuất hiện trên bầu trời miền trung Israel. Động thái này được thực hiện sau khi truyền thông Israel cho biết nước này đang phải chống lại các đợt tấn công bằng rocket bắn từ lãnh thổ Lebanon.

Lễ đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Triều Tiên

12:35 26/3/2026 Thế giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Quảng trường Kim Nhật Thành, với 21 loạt đại bác chào mừng, diễu duyệt danh dự và màn tương tác thân mật giữa hai nhà lãnh đạo trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.

Iran tung video 'bắn hạ' tiêm kích F/A-18 Mỹ

12:23 26/3/2026 Thế giới

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng một tiêm kích F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Chabahar. Video IRGC công bố cho thấy tên lửa phòng không lao về phía tiêm kích đang lượn trên bầu trời và phát nổ gần mục tiêu, dường như do ngòi nổ cận đích được kích hoạt.

Tên lửa Iran đánh trúng điểm nóng hạt nhân Israel

20:41 25/3/2026 Thế giới

Một đoạn video được cho là ghi lại cảnh tên lửa Iran tấn công khu công nghiệp tại thành phố Dimona (Israel) - địa điểm có viện nghiên cứu hạt nhân trọng yếu của nước này. Các hình ảnh chưa được xác minh độc lập cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực mục tiêu, làm dấy lên lo ngại về khả năng các cơ sở nhạy cảm bị đặt trong tầm ngắm.

UAV của nhóm thân Iran tấn công căn cứ Mỹ

19:43 25/3/2026 Thế giới

Video do nhóm vũ trang thân Iran công bố cho thấy UAV bay tầm thấp xuyên qua sân bay Baghdad (Iraq), tấn công hệ thống radar tại Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Mỹ. Ngay sau đó, chiếc UAV thứ hai bay qua căn cứ của Mỹ và tới gần trực thăng Black Hawk.

Iran phát động cuộc tấn công thứ 79

06:29 25/3/2026 Thế giới

Iran tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công và đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.

