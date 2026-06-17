Thanh niên xô cửa làm ngã bé gái, đánh luôn người mẹ khi bị chất vấn
Thấy con bị nam thanh niên làm ngã, chị Hoàng Gái (Nha Trang) chất vấn thì tiếp tục bị người này đánh vào mặt.
Người đàn ông làm bảo vệ tại một quán cà phê ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng) cố gắng giữ cho cây dù không bay trong trận mưa chiều 16/6. Cơn gió lớn quật ngã người này cùng chiếc dù. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.
Thấy con bị nam thanh niên làm ngã, chị Hoàng Gái (Nha Trang) chất vấn thì tiếp tục bị người này đánh vào mặt.
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