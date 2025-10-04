Mưa từ sáng sớm, người dân nhích từng chút vào trung tâm TP.HCM
Sáng 3/10, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố rơi vào cảnh ùn ứ.
Tối 3/10, ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.
Đêm khuya, tài xế tấp vào lề đường, vừa dừng vài giây thì xuất hiện hai đối tượng đi xe máy tới, cuỗm mất điện thoại.
Tháp không lưu là nơi các kiểm soát viên điều hành và giám sát hoạt động của máy bay trên mặt đất, đường lăn, đường băng và không phận, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.
Ngày 30/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có hành vi nhổ nước bọt và đánh bé gái trong một con hẻm nhỏ.
Hôm 29/9, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) đã mời làm việc bà T.T.N.S và bà N.H.Y (cùng ngụ tại TP.HCM). Đây là 2 người xuất hiện trong clip rải "bột lạ" trên đường Hiệp Bình.
Sáng 29/9, một trận lốc xoáy dữ dội quét qua nhiều xã của tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Đội CSGT số 7 làm rõ danh tính người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, húc xe đang chờ đèn đỏ, còn dọa đạp nữ quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân.
Từ đêm 28/9 đến sáng 29/9, bão số 10 gây mưa lớn, gió rít liên hồi suốt nhiều giờ khiến nhiều nhà dân tốc mái, cửa kính vỡ vụn, cây cối ngã đổ ở phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).
Ngư dân Nguyễn Văn Trường ôm phao tiêu hàng hải suốt 6 giờ, sau khi tàu đánh cá bị sóng đánh chìm trước hoàn lưu bão của cơn bão số 10.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia cho biết, bão số 10 có đặc điểm di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro thiên tai ở cấp 4.