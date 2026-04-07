Ông Trump dọa 'xóa sổ' Iran nếu không đạt thỏa thuận
Trước hạn chót áp đặt, ông Trump tuyên bố có thể phá hủy cầu, nhà máy điện Iran chỉ trong một đêm, nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở eo biển Hormuz.
Hình ảnh do Iran công bố cho thấy xác máy bay và cảnh nổ súng vào mục tiêu trên không tại Isfahan, song giới quan sát vẫn chưa thể xác nhận loại khí tài và thời điểm ghi hình.
Giới chức Iran cho biết các cuộc tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 170 người bị thương.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tên lửa Iran đánh trúng trực diện vào một tòa nhà dân cư tại Haia (Israel). Vụ tấn công khiến nhiều người bị thương, đồng thời dấy lên lo ngại vẫn còn nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của công trình bị sập một phần.
Ông Trump đăng video trên nền tảng Truth Social cho thấy hình ảnh một cuộc không kích tiến hành trên lãnh thổ Iran. Tổng thống Mỹ tuyên bố nhiều lãnh đạo quân sự tại Iran đã “bị loại bỏ” trong cuộc không kích quy mô lớn tại Tehran.
Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không Iran bắn hạ máy bay A-10 'Warthog' của Mỹ.
Video cho thấy một tên lửa siêu vượt âm Iran vượt qua loạt đánh chặn dày đặc của Israel, khi hệ thống phòng không phóng khoảng 12 đạn liên tiếp nhưng vẫn không thể ngăn mục tiêu lao thẳng xuống khu vực bảo vệ.
Video chưa kiểm chứng được RT đăng tải cho thấy lực lượng Iran khai hỏa vào hai trực thăng Mỹ đang tìm kiếm tổ lái F-15E bị rơi. Theo CBS, ít nhất một trực thăng trúng đạn súng bộ binh, khiến một số thành viên phi hành đoàn bị thương.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết hệ thống phòng không đã khai hỏa vào một máy bay A-10 bị coi là “đối phương” tại vùng biển phía nam gần eo biển Hormuz. Cùng ngày, New York Times đưa tin thêm một chiến đấu cơ Mỹ gặp nạn ở khu vực Vịnh, phi công duy nhất đã được giải cứu.
IRGC cũng công bố một video được cho là ghi lại khoảnh khắc một tiêm kích "của đối phương" bị tấn công ở phía nam đảo Qeshm và rơi xuống biển. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này.
Các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã phá hủy cây cầu cao nhất Trung Đông, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đưa Iran “trở về thời kỳ đồ đá”.