Video mới xuất hiện cho thấy một tên lửa phòng không, được cho là Patriot, rơi khi đánh chặn mục tiêu trên không. Các tài khoản theo dõi chiến sự cho rằng tên lửa Patriot được phóng để chặn UAV Iran nhắm tới cơ sở BAPCO, nhưng không tiêu diệt mục tiêu và rơi xuống khu dân cư ở đảo Sitra.