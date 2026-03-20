19:33 20/3/2026
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã triển khai đợt tấn công thứ 66 trong chiến dịch “Lời hứa chân thật 4”, tiến hành phản kích quy mô lớn bằng nhiều loại tên lửa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel cùng các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực.
11:35 20/3/2026
Cả Israel và Iran đều tuyên bố thực hiện các đợt tấn công mới nhằm vào lãnh thổ của nhau trong ngày 20/3. Trong khi tiếng nổ liên tục vang lên ở Tehran - thủ đô của Iran, miền bBIsrael cũng rung chuyển và đảo lộn.
09:24 20/3/2026
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã bắn trúng tiêm kích F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không. Lực lượng này vừa công bố đoạn video ghi lại thời điểm tiêm kích bị đánh trúng.
09:05 20/3/2026
Tên lửa của Iran đã đánh trúng tổ hợp nhà máy lọc dầu Bazan tại Haifa (Israel) trong ngày 19/3. Đội cứu hộ được điều động tới hiện trường để xử lý hậu quả. Video được CNN xác thực cho thấy sau khi tình hình được kiểm soát, khói vẫn bốc lên từ nhà máy.
00:00 19/3/2026
Đợt không kích của quân lực Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon ngày 18/3 đã khiến Bộ trưởng Tình báo Iran Ali Larijani thiệt mạng.
12:20 19/3/2026
Truyền thông Iran xác nhận Israel đã không kích mỏ khí đốt chiến lược South Pars vào ngày 18/3. Việc các cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục bị nhắm mục tiêu trong những ngày gần đây cho thấy một giai đoạn xung đột mới. Các đòn tấn công này trực tiếp đe dọa sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia Iran vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm.
16:47 19/3/2026
Đoạn video do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đăng tải trên nền tảng X vào cuối ngày 18/3 phần nào cho thấy tình cảnh của dân thường tại Iran tại thời điểm này. Khi những cuộc không kích vẫn tiếp tục dội xuống bất kể ngày đêm, nhiều dân thường đang rơi vào cảnh đảo lộn cuộc sống, thậm chí là chứng kiến bi kịch có thể ập đến với gia đình bất cứ lúc nào.
17:35 18/3/2026
Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.
17:01 18/3/2026
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đăng video đi uống cafe sau khi bị đồn rằng ông đã bị ám sát.
14:52 18/3/2026
Cuộc không kích sáng 18/3 của Israel vừa đánh trúng một tòa nhà tại khu Bachoura, trung tâm Beirut.