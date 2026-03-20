2 giờ trước
09:05 20/3/2026
Thế giới
5.7K
Tên lửa của Iran đã đánh trúng tổ hợp nhà máy lọc dầu Bazan tại Haifa (Israel) trong ngày 19/3. Đội cứu hộ được điều động tới hiện trường để xử lý hậu quả. Video được CNN xác thực cho thấy sau khi tình hình được kiểm soát, khói vẫn bốc lên từ nhà máy.
18 giờ trước
16:47 19/3/2026
Thế giới
6.9K
Đoạn video do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đăng tải trên nền tảng X vào cuối ngày 18/3 phần nào cho thấy tình cảnh của dân thường tại Iran tại thời điểm này. Khi những cuộc không kích vẫn tiếp tục dội xuống bất kể ngày đêm, nhiều dân thường đang rơi vào cảnh đảo lộn cuộc sống, thậm chí là chứng kiến bi kịch có thể ập đến với gia đình bất cứ lúc nào.
00:00 19/3/2026
00:00 19/3/2026
Thế giới
10.0K
Đợt không kích của quân lực Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon ngày 18/3 đã khiến Bộ trưởng Tình báo Iran Ali Larijani thiệt mạng.
12:54 18/3/2026
12:54 18/3/2026
Thế giới
40.7K
Video do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải, ghi lại cảnh các tên lửa phóng về phía Tel Aviv (Israel) “để trả đũa” vụ sát hại lãnh đạo an ninh quốc gia Ali Larijani. Đại tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố "ông Trump hãy chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi”.
14:52 18/3/2026
14:52 18/3/2026
Thế giới
6.2K
Cuộc không kích sáng 18/3 của Israel vừa đánh trúng một tòa nhà tại khu Bachoura, trung tâm Beirut.
17:01 18/3/2026
17:01 18/3/2026
Thế giới
5.4K
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đăng video đi uống cafe sau khi bị đồn rằng ông đã bị ám sát.
17:35 18/3/2026
17:35 18/3/2026
Thế giới
63.9K
Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.
23 giờ trước
12:20 19/3/2026
Thế giới
15.6K
Truyền thông Iran xác nhận Israel đã không kích mỏ khí đốt chiến lược South Pars vào ngày 18/3. Việc các cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục bị nhắm mục tiêu trong những ngày gần đây cho thấy một giai đoạn xung đột mới. Các đòn tấn công này trực tiếp đe dọa sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia Iran vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm.
14:52 17/3/2026
14:52 17/3/2026
Thế giới
7.8K
Video do CNN xác thực cho thấy một drone FPV đã bay được vào bên trong Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, ghi lại hình ảnh rõ ràng. Trong ngày 17/3 cũng xuất hiện các clip cho thấy hệ thống phòng không tại Baghdad đã đánh chặn nhiều UAV bay vào khu vực này.
10:56 17/3/2026
10:56 17/3/2026
Thế giới
17.2K
Video được xác thực bởi CNN cho thấy khói và lửa bốc lên từ khách sạn Al‑Rasheed tại Baghdad, Iraq. Cùng thời điểm, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad cũng bị tấn công. Ở miền Nam Iraq, mỏ dầu Majnoon bị nhắm đến.