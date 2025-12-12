Ba bàn thắng không cứu nổi U22 Indonesia
Tối 12/12, U22 Indonesia thắng U22 Myanmar 3-1 nhưng bị loại khỏi SEA Games 33 do ghi ít bàn thắng hơn U22 Malaysia.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trên đường bơi 1.500 m tự do nam. Anh về đích với thời gian 15 phút 19 giây 58 và lần thứ 4 liên tiếp bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung bơi dài nhất trong hồ SEA Games.
Tối 12/12, sau khi đánh bại Indonesia 3-0 (25-20, 25-13, 25-19), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành vé vào chơi trận bán kết tại SEA Games 33.
Tối 12/12, Nguyễn Quang Thuấn bứt phá mạnh mẽ để về nhất nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.
Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Chiều tối 11/12, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc hạ Myanmar 2-0 để giành tấm vé vào vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Đối chuyền của tuyển nữ Việt Nam Đặng Thị Kim Thanh (sinh năm 1999), sở hữu chiều cao 1,78 m, gương mặt thanh tú và làn da trắng. Tại SEA Games 33, cô chơi thay vị trí Bích Tuyền. Đây là lần trở lại đội tuyển sau 6 năm vắng bóng của đối chuyền 26 tuổi.
Các CĐV có mặt tại sân Rajamangala đều tỏ ra phấn khích và tin rằng U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Mai Hương, vợ "Quỷ lùn" Hồng Sơn có mặt từ sớm để cổ vũ chồng và đội tuyển ju-jitsu Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33. Cô thẫn thờ trước thất bại của chồng trước đối thủ người Philippines và dừng bước ở vòng 16 nội dung ne-waza hạng cân dưới 62 kg.
Tối 11/12, U22 Thái Lan phô diễn sức mạnh vượt trội với chiến thắng 3-0 trước Singapore để ung dung giành vé vào bán kết SEA Games 33.