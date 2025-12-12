Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bên trong Trung tâm Báo chí SEA Games 33

06:00 9/12/2025 06:00 9/12/2025 SEA Games 33 1.1K

Trung tâm báo chí (MPC) của SEA Games 33 được đặt ngay trong trụ sở Đài Phát thanh & Truyền hình Quốc gia Thái Lan ở Bangkok, tạo thuận lợi tối đa cho lực lượng truyền thông.

Siêu phẩm của Hulk

05:42 8/12/2025 05:42 8/12/2025 Thể thao 8.7K

Rạng sáng 8/12, lão tướng 39 tuổi ghi bàn thắng đẳng cấp từ chấm đá phạt trong chiến thắng 5-0 của Atletico Mineiro trước Vasco ở vòng 38 giải Brazil.

