Khách Tây hát karaoke, nhảy tưng bừng trong đám cưới miền Tây
Được mời tham dự khi vô tình đi ngang, 4 vị khách nước ngoài khuấy động không khí đám cưới cô dâu Phương Hảo (Cần Thơ) hôm 25/10.
Đám cưới của blogger Tiểu Tiểu Từ ngày 31/10 tại tỉnh Vân Nam thu hút hơn 2.000 người đến tham dự. Lượng khách kéo đến đông, chính quyền địa phương vào cuộc sắp xếp địa điểm cưới mới, siết chặt an ninh tại lễ cưới.
Được mời tham dự khi vô tình đi ngang, 4 vị khách nước ngoài khuấy động không khí đám cưới cô dâu Phương Hảo (Cần Thơ) hôm 25/10.
Chiều 27/10, triều cường đạt 1,75 m. Nước dâng đến nửa bánh xe máy tại đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu và khu vực giao đường 15B vào giờ tan tầm.
Đám cưới của Thanh và Kristina thu về gần 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải.
Không chỉ màn hát vang Haru Haru, khoảnh khắc nhân viên an ninh nhún nhảy khi tiễn fan ra về sau concert BigBang ngày 24/10 cũng được người hâm mộ quốc tế chú ý. Những video từ Mỹ Đình cho thấy bầu không khí cuồng nhiệt trong ngày nhóm nhạc trở lại Việt Nam.
Trong ngày cưới, Nhất Linh khiến Minh Đức bất ngờ khi xuất hiện trong bộ đồng phục của trường cấp 3 nơi cả hai từng là bạn học.
Đoàn tàu lai dắt tổ hợp nặng khoảng 3.400 tấn về đến Bến Bạch Đằng chiều 19/10. Nhiều người dân mặc áo mưa, che dù đến xem công trình sắp hợp long.
Hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Sơn La sáng 19/10 khiến người dân ở nhiều khu vực cảm nhận rung lắc. Tại xã Mai Sơn, đá lăn xuống một căn nhà ở tiểu khu 17, làm hư hại phần phía sau nhưng không gây thiệt hại về người.
Ở tuổi 60, Toru Utsumi vẫn nhảy say sưa giữa phố Nhật Bản, biến niềm đam mê thành hiện tượng mạng bất chấp những lời chê bai.
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Sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, 731 liệt sĩ được người dân TP.HCM đón bằng hoa trắng, nước mắt và những lời tri ân, tiễn biệt về nơi an nghỉ.