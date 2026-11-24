Hàng xóm trèo tường vào nhà cứu bé 2 tuổi sốt co giật
Bé gái 2 tuổi bất ngờ sốt cao, co giật khi bố đang ở cách nhà hơn 300 km, những người hàng xóm ở Hải Phòng lập tức trèo tường vào hỗ trợ.
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Bé gái 2 tuổi bất ngờ sốt cao, co giật khi bố đang ở cách nhà hơn 300 km, những người hàng xóm ở Hải Phòng lập tức trèo tường vào hỗ trợ.
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